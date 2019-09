Luxx Marina disertó sobre feminismo y diversidad de género en Salliqueló y Quenumá

(Por http://www.veradia.com) - La periodista y militante feminista Luxx Marina -Lucia Sangiorgio- estuvo este martes en Salliquelò y Quenumá, invitada por “Autoconvocades” con el fin de brindar una serie de charlas en escuelas secundarias. Su visita terminó con una charla abierta a la comunidad en el Centro Cultural “Miguel de Cervantes Saavedra”.

En diálogo con Veradia.com Luxx habló sobre los objetivos de su exposición: "esperamos que pueda llegar a generar una conversación, un intercambio sobre feminismo, sobre como se ven en la situación en esta ciudad, porque hay situaciones muy distintas dependiendo de la ciudad en que estemos. Quiero transmitir las experiencias que tenemos organizándonos en Buenos Aires, donde a veces por la cantidad de gente que somos tenemos otros recursos y podemos generar algunas estrategias”.

“Aquí hace poco las Autoconvocades lograron que se retire el apoyo estatal a los concursos de belleza – continua Luxx - eso quiere decir que acá hay una organización, que esta creciendo, me interesa también conocer esto, poder dar mi apoyo y sobre todo compartir, conocernos, vernos las caras, reunirnos que eso de por sí ya es algo bueno” explicó la periodista.

Con respecto al público al que apuntan sus charlas dijo: “a mi siempre me gusta que sea variado, que haya un poco de todo, espero que puedan venir diferentes mujeres que por ahí no estén acercadas al feminismo o que tengan curiosidad, sobre todo siempre es más fructífero con las más jóvenes que tiene las sensaciones más a flor de piel, que reconocen mas la violencia. Hay muchas que tienen ganas de aprender, que no saben por ahí por donde arrancar y me parece que estos lugares sirven mucho para que puedan tener también una contención”.

Consultada sobre cómo ve el movimiento feminista en el contexto nacional Luxx contó que se han desfinanciado varios de los servicios, y que los recursos que antes se tenían para asistir a mujeres a través del Estado hoy ya no están: “estamos arreglándonos con lo que tenemos, para hacer lo que podemos pero creo que el movimiento feminista está cada vez más organizado. El año pasado logramos que una ley presentada por el movimiento feminista sea tratada por el Congreso, por mas que no se haya aprobado, eso fue un paso gigantesco y también nos puso en la agenda, ya hay cosas de las que no se puede evitar hablar, uno puede estar a favor o en contra de estos temas pero si hay que charlarlos”.

Luxx Marina estuvo en las Escuelas Secundarias 1 y 2 de Salliqueló y la Secundaria 3 de Quenumá "charlando un poco con los chicos, viendo que contenido tenían en la ESI (Educación Sexual Integral), que pudieran hacer preguntas, yo les abordaba sobre todo los temas de diversidad de genero que es un poco en lo que yo me especializo. En otro colegio surgió también el tema del lenguaje inclusivo, estuvimos charlando acerca de las formas de comunicarnos, todos los temas son disparadores para generar un intercambio y poder aprender".

Agradecida por la invitación, la periodista dijo: "Me llevo una muy buena experiencia de estas charlas, las compañeras que me invitaron son amorosas, me han tratado muy bien y en las escuelas nos han recibido muy bien y a pesar de que a veces a los adolescentes les cuesta un poco soltarse, se generaron espacios muy buenos y siempre hubo participación que eso es lo que importa, porque a veces una está hablando y no sabes que llega y que no”.

Para terminar Bárbara Sauer y Florencia González, ambas integrantes de Autoconvocades, expresaron su agradecimiento a Luxx por brindar su tiempo, a todos los colegios que les abrieron sus puertas, a los docentes y alumnos que participaron, a los medios de prensa por la difusión y a la Municipalidad por brindarles el espacio. También destacaron el respeto con el que fueron tratadas en todos los lugares donde estuvieron.