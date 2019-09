Esto no es una nota

Cuatro femicidios en un fin de semana. Esto no es información, este no es un espacio para el regocijo morboso y amarillo, esto no es prensa, esto no es un minuto de silencio.

Cuatro femicidios en un fin de semana, no hay zona del país que se prive de derramar estas sangres, pero la vida sigue (para algunos cuantos y para unas pocas ¿afortunadas?). Nos preguntamos de dónde sacar palabras, cómo desatar estos nudos, cómo renunciar a estas normalidades, cómo bajarnos de este modo del mundo, cómo expresar estas injusticias. No tenemos respuestas pero nos habita una tremenda necesidad de rugir, por eso compartimos este grito de Macarena Cifuentes que es parte del último libro editado por Somos Centelleantes, una colectiva transfeminista, poética y autogestiva, que disemina sus textos de manera gratuita, viral, antimercado, antiviolencias, sus textos que son las voces de estxs que somos, un aquelarre federal potente, furioso.

Este enero tuve 21 edades

el 1° que cayó martes tuve 25

el sábado 4 a la tarde 32

el 6 a la mañana tuve 24 y 61, ambas

al día siguiente al mediodía: 10

el miércoles 8 a la hora de la siesta tenía 33

el jueves 9 por la madrugada 64, muy bien llevados.

el 12 a la noche cuando estaba por cenar 77

el 14 en la merienda con amigas 17

el 15 en el desayuno light 38

el 16, no importa la hora, tuve 26

el 19, era sábado, y tenía 59

al otro día tenía 23

el lunes 21, 49 recién cumplidos

y el 29 de enero tenía 32

fueron 21 días

21 días y todas esas edades

21 días que no pude hacer poesía

porque estoy muerta

de 1 tiro en la cabeza

de 3 escopetazos

de 6 puñaladas, de 32

me asfixiaste

me prendiste fuego

me enterraste viva

me diste 10 mazazos en la cabeza

me envenenaste.

Porque estoy muerta

porque me mataste

esto no es una poesía (Macarena Cifuentes)

¿Cuántas edades tendremos que tener hasta que esto acabe?

Porque nos matan, porque nos entierran en descampados, porque nos muelen a palos, porque nos descuartizan y nos tiran al río, porque nos queman, esto no es información, este no es un espacio para el regocijo morboso y amarillo, esto no es prensa, esto no es un minuto de silencio. Porque nos matan con saña esto no es una nota.

Los libros editados por Somos Centelleantes no están a la venta circulan de manera gratuita por internet junto a un instructivo para imprimirlos y coserlos:





