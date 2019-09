Del "Hambre Cero" a sancionar la "Emergencia Alimentaria"

12 SEP 2019 (Ansol) La Cámara de Diputados aprobó la media sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria, una medida que era reclamada por las organizaciones sociales, los sindicatos, la iglesia y sectores empresariales.

Fue por unanimidad: se registraron 222 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, en un debate que se extendió por algo más de 3 horas.

“El senador Pichetto tiene razón, esto no es Biafra, esto es la Argentina de Mauricio Macri y de Cambiemos”, cerró su discurso Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, y el diputado que presentó y motorizó el proyecto de Ley. Además, agregó que siente “algún grado de satisfacción porque se empieza a dar una respuesta institucional a un problema que es acuciante y que venimos planteando hace un año en el Congreso, y que las organizaciones sociales vienen planteando hace más de un año”. Pero al mismo tiempo, “estamos en el mediodía y hay un montón de gente que no tiene para almorzar. Hay gente que esta noche no va a tener para cenar. Unas 3.600.000 personas están por debajo de la línea de indigencia. La mitad de los niños son pobres. Uno de cada tres niños, niñas o adolescentes, para cumplir con su canasta básica alimentaria, tienen que asistir a un comedor comunitario”.







Hector «Toty» Flores, de Cambiemos, planteó durante el debate que «Pasaron varios Gobierno desde la declaración de la Emergencia Social, 18 años en la Argentina, donde no se resolvió el problema de la pobreza estructural que este gobierno, con las obras que está haciendo, cloacas, asfalto, lo venía haciendo en los dos primeros años de gestión». «Hubo emergencia social cuando la economía no crecía y hubo emergencia social cuando crecía a tasas chinas y el precio de la soja era de 600 dólares».

El dato distintivo de la jornada fue el acompañamiento del gobierno de esta medida que en un momento -a través de la declaración de varios de sus ministros – había negado la existencia de hambre en la Argentina.

En este marco, se prevee que la Emergencia Alimentaria se extienda hasta el año 2022, y que las partidas se aumenten de forma trimestral a través de la aprobación del Jefe de Gabinete de Ministros quien tiene la facultad de reasignar partidas.

La sesión se desarrolló con normalidad por el acuerdo que los bloques suscribieron antes de que se inicie el debate, por el cual hablaba 1 solo diputado por bloque y por 5 minutos. Prácticamente no hubo cruces entre los legisladores.

Por otro lado, el acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social se mantendrá hasta mañana Viernes.

FUENTE: ANSOL