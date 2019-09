Realizaran un homenaje a Cleri Tártara en Beruti

Familiares y amigos de Cleri Tártara, una recordada maestra de escuela muy querida por la comunidad berutense, que murió hace 10 años, están convocando a un encuentro que se realizará en el Parque del Polideportivo Municipal este domingo 15-09 desde las 17 hs.

"Homenajeamos a la Tía Cleri. Maestra, docente, e impulsora junto con un gran grupo de vecinos del Club Giat y de la comunidad berutense. Su partida, hace 10 años, aún nos duele, pero escuchar recuerdos e historias que la tienen como protagonista es una caricia y hasta nos saca una sonrisa. Donde quiera que estes Tía Cleri, un abrazo de toda la familia", escribieron en las redes sociales desde la familia Tártara.

Dentro de las actividades se tiene previsto plantar un árbol en el Parque del Polideportivo Municipal, además de la lectura de poemas y canciones para recordar el paso de la docente por la Escuela Nº 7 "Hipólito Yrigoyen", y en su materia que era Lengua y Literatura.







Desde que se conoció la iniciativa del homenaje ex alumnos y ex alumnas, ex profesores y ex profesoras, y vecinos y vecinas de Beruti y alrededores, han hecho llegar a través de las redes sociales sus mensajes de cariño y reconocimiento por la "Seño Cleri", como se la conoció por décadas, y esos mensajes serán leídos en el encuentro que se realizará el próximo Domingo.

Es gratificante poder notar en la lectura de los mensaje la gran diferencia de edad entre los ex alumnos, lo que permite inferir que fue maestra de una gran comunidad a través de los años, y de las generaciones.

"Una gran formadora", así definen a quien fuera Cleria Alicia Tártara. La seño Cleri.