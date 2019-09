Por Lila Magrotti Messa

Por qué grita esa mujer/

por qué se viraliza esa mujer/

por qué una mujer que grita

y algo la detiene se replica

hasta el cansancio/

qué la hace devenir en loop/

mujer que grita/

qué la hace estar en cada rincón/

qué provoca ver a una mujer gritando

atascada en algo que la detiene

un gato indemne que la mira

como diciendo te lo dije/

un gato

blanco

indemne que la mira

detrás de un plato de comida/

qué nos hace viralizar un cuerpo

que protesta

en soledad/

una mujer que detiene a otra

no la calma

no la acompaña

no la escucha:

la detiene

ante un

gato

indemne/

un gato

blanco

indemne/

una mujer sacada

una mujer a punto de romperse

en pedazos

una mujer que brama

una mujer sola que grita

una que la detiene

no la sostiene

no la tranquiliza

la atrapa/

un gato

blanco

indemne

ante un cuerpo feminizado/

qué causa esta gracia/

será que acaso nunca vamos a lograr

escapar de esa imagen

de loca

de histérica

de sola

que brama

ante lo inmutable/

será que se puede volver a hacer de nuestro fuego.furia

algo

individual

torpe

sin sentido/

será que otra vez nuestras rabias

quieran ser drenadas

del componente político del lazo/

será que otra vez

nos quieran aplanar

las relieves

en soledad/

quizá intentan que seamos

esa que reprime a las otras/

eso grita

y lo miramos/

eso grita

algo lo reprime

miramos/

eso grita

algo lo reprime

algo no se conmueve

miramos/

qué lo hace meme/

qué somos

acaso

la CGT/

qué somos/

qué constituye al chiste/

qué cinimos nos acompañan/

será que nos reímos de la desgracia/

de lo impotente que puede ser nuestro grito/

por qué grita esa mujer/

por qué es reprimida esa mujer/

por qué es indemne ese gato/

por qué replicamos estos sentidos/

por qué construimos éstas imágenes/

qué dice de nuestro mundo/

por qué hablar sobre esa mujer/

por qué pensar nuestros memes/

por qué dejar de reírnos ante un gato que mira indemne/

qué nos distancia de esa mujer que grita/

qué nos hermana con ese gato/

qué somos/

de qué nos reímos/

acaso

da gracia

esa mujer

será que tenemos al gato indemne más metido en los labios que en las urnas/

más metido en los pasillos que en la urnas/

en las risas que en las urnas/

en las redes que en las urnas/

en las aulas que en las urnas/

en los sindicatos que en las urnas/

en las carnes, todas, que en las urnas/

en los likes que en las urnas/

en la imaginación que en las urnas/

en el deseo que en las urnas/

en la calle que en las urnas/

en el ascensor que en las urnas/

en las manos que en las urnas/

en los sentidos que en las urnas/

será que ese gato indemne se nos quedó adherido más en las tripas que en cualquier otro lugar/



* Esta imagen es parte de la campaña gráfica Vivas Nos Queremos Argentina, colectiva que repiensa qué tipo de representaciones de los cuerpos feminizados forman parte de nuestro día a día y que activa en la creación de grabados de construcción colectiva y circulación disidente.