“Al Municipio se le va a complicar pagar los sueldos”

“A mí no me autorizaba el HCD el aumento de las tasas, porque tenía minoría, con la complicidad de muchos que asumieron prendidos a mi nombre, porque si no iban conmigo no podían asumir ni como barrenderos”, recordó el ex jefe comunal de Trenque Lauquen entrevistado por Diario Líder TV.

Ahora “ellos mismos aumentaron las tasas el 200 por ciento y tienen un déficit de 101 millones de pesos en el primer semestre, entonces mi gestión no era tan ineficiente. Hoy el municipio no puede pagar aumentos, y se le va a complicar pagar los sueldos, esto no lo digo yo, lo dicen los números oficiales del municipio que está usando fondos reservados para gastos corrientes”.

En este sentido, Feito dijo que la gente “le debe exigir al Secretario de Hacienda (Pablo Silvani) que explique qué piensan hacer con el déficit y cómo lo van a paliar”.

También planteó que si al intendente Fernández “le es difícil gobernar hoy con todo el viento a favor de nación y provincia, más se le va a complicar con el gobierno nacional y provincial de otro signo político”, le recordó que en el 2015 habló de “la séptima maravilla del mundo ecológico y terminó enterrando los residuos patogénicos, y la planta de tratamiento de líquidos cloacales no está funcionando”. También se quejó que este Municipio privatiza “obras que antes hacía el Estado”, poniendo como ejemplo la planta asfáltica que la Comuna acaba de cerrar. “El argumento es que salía más caro que tercerizar y es una mentira muy grande, es imposible que sea más caro” dijo.

En el mismo sentido, nombró a la cuadrilla de gas “que antes hacía las obras y ahora están mirándose las caras en la copa del agua”. Y lamentó que la ciudad “haya perdido la impronta que nos dejó el doctor Barracchia, la característica de ser un distrito que hacía la obra pública desde el Estado”, y mencionó el agua corriente, cloacas, asfalto, tratamiento de patogénicos y de residuos urbanos y cordón cuneta.



Feito le pidió al periodismo trenquelauquense que se vuelvan a reproducir los debates locales que se realizaron antes de las elecciones de 2015. “Se van a dar cuenta de lo que se dice con tal de llegar al poder, porque no cumplieron absolutamente nada de todo lo que prometieron” sostuvo.

“Hay que juzgarlos por traición a la Patria”

Consultado sobre la situación que atraviesa hoy el país, opinó que los funcionarios del gobierno de Cambiemos “tienen que ser juzgados por traición a la patria, y definió a la gestión macrista como la “representante de las clases poderosas, de los grupos inversores extranjeros que se llevaron toda la plata del país”. Habló de Macri como el “Robin Hood al revés que le roba a los pobres para darle a los ricos” y remarcó que “la distribución de la riqueza la tiene que hacer el Estado, no los particulares”.

El ex intendente sostuvo en ese pensamiento que “los que mas tienen deben aportar más”, y recordó que el actual presidente “hizo pagar el ajuste a los trabajadores y a la clase media”.

Consideró indispensable “la vuelta a las retenciones a los productos primarios” y planteó que “se debe obligar a liquidar las exportaciones” en un plazo corto. También, sostuvo que el gravamen también tiene que ser pagado por las mineras.

Feito se mostró preocupado por “las generaciones futuras que quedaron comprometidas con la deuda” generada por el gobierno de Macri, y recordó que al país no llegó “ni una sola inversión, ha logrado hacer todo mal este gobierno”.

El ex jefe comunal dijo que hasta el 11 de agosto todo lo malo que pasaba en el país era culpa del kirchnerismo, y después del 11 de agosto es culpa del próximo gobierno. “Que se hagan cargo, deben ser juzgados por traición a la patria, no tienen ningún tipo de perdón, no son boludos, son demasiado vivos”.

Por último, definió a la gobernadora María Eugenia Vidal como “una inútil que va a pasar a la historia por haber cerrado escuelas y por haber endeudado a la provincia en cifras siderales, no sé a quién le sorprende que haya perdido por tanto el 11 de agosto”.

Feito confirmó su apoyo hacia Martín Sotullo Lanz en la pelea mano a mano por la intendencia con Fernández y se mostró esperanzado en un futuro gobierno de Alberto Fernández y Axel Kicillof. "Hay que estar muy distraído para volver a votar a Macri" concluyó.