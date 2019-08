“Para vos Nep, váyanse a su casa, ¡fuera!”

Al finalizar la marcha por la avenida Villegas, un grupo de personas agredió verbalmente a los periodistas de la Cooperativa de Prensa Nep que se encontraban realizando la cobertura periodística de la manifestación.

“Para vos Nep, váyanse de acá, fuera” comenzó a gritar una militante macrista visiblemente exaltada, mientras agitaba las manos convocando a los periodistas hasta su lugar. Seguidamente, un grupo de mujeres que se encontraba a su lado apoyaron el accionar virulento de la manifestante y la siguieron: “que se vayan, que se vayan” gritaron.





No se despegaban de los periodistas, a tal punto que cuando se quiso buscar algún testimonio de los manifestantes, interfirieron la labor de la prensa advirtiendo a los entrevistados: “no les hablen”.

Luego, comenzaron a sacar fotos a uno de los periodistas con sus teléfonos celulares. Y ante la consulta de por qué sacaban fotos contestaron “vos sacás fotos, nosotros te sacamos fotos”.





Otro de los manifestantes, emponchado con una bandera argentina también invitó a retirarse a los periodistas de Nep: “déjense de joder y váyanse, ustedes son activistas, esto no es una marcha de Maldonado… de Derechos Humanos… váyanse, vienen a que los caguemos a trompadas”.

La única persona que intentó calmar la violencia del mencionado grupo de manifestantes fue la concejal de Cambiemos Adriana Velázquez, quien les pidió que dejaran trabajar a la prensa. “Tienen todo el derecho de trabajar” destacó Velázquez, quien en diálogo con Nep pidió “terminar con la grieta que tanto nos angustia”. Preocupada por la integridad de los periodistas, la concejal remarcó la necesidad de que exista libertad de expresión y confió que su presencia en la plaza fue absolutamente genuina: “yo no me quedé en mi casa tomando mate, vine a defender lo que me parece que se tiene que defender, a pesar de que sé que los números no dan y se hace difícil llegar a fin de mes”.