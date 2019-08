as excusas de Ramírez, integrante de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, no son apoyadas por las imágenes. Dijo Ramírez que el hombre al cual fue a detener sacó un cuchillo tramontina, pero la cámara de seguridad no muestra arma alguna en manos de quien, como único "delito", venía obstaculizando el tránsito con su andar vacilante junto al cordón (tal la denuncia de un colectivero, por la cual se acercaron varios policías al lugar de los hechos: calle Carlos Calvo al 2600, barrio de San Cristóbal).

El hombre venía caminando por la calle, con las manos atrás, Ramírez se le acercó, y súbitamente le pegó una patada en el pecho. Con reciedumbre policial, la patada tiró al hombre al suelo, su nuca golpeó duramente el asfalto y allí quedó. A las pocas horas falleció en un hospital.

"Homicidio culposo" es la carátula inicial de la causa que incrimina al policía porteño de apellido Ramírez. ¿Homicidio culposo? No, las imágenes muestran claramente un homicidio alevoso.

El hombre que murió por "obstaculizar el tránsito" fue víctima de Ramírez, un funcionario de patada fácil, letal. ¿De quién es víctima Ramírez? Tal vez de la doctrina Bullrich-Macri-Chocobar, de la mirada prepotente, soberbia y en definitiva asesina que el gobierno saliente impuso de cuatro años a esta parte.