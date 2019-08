Nos toman por boludos

Por Federico Tártara

El Domingo pasado hubo un festejo de la Democracia. Innegable. La gente fue a votar, y se registró un nivel altísimo en comparación con otras elecciones. Entonces, había necesidad. De decir, de poner decir, de marcar, de diferenciarse; en fin: de elegir algo nuevo. Bien, lindo hasta ahí.

Entonces, sucedió que cerradas las puertas de las escuelas y metidos los fiscales y autoridades en el apasionante recuento de votos, los números no llegaban. Ya el peronismo había alertado, no agitando el fraude como muchos querían pero sí con mesura. Tipo: "el sistema tiene fallas".

Salió un integrante radical del "mejor equipo de los últimos 50 años" y balbuceo y dijo, y siquiera sabía cuando iban a estar los números. Le preguntan: "No, después, más...". Lo pisa, otro, un tal Adrian Perez que dice "a partir de las 19 hs.". Nadie le cree.

¿Qué pasa? ¿Por qué no están los números? ¿Donde está mi voto? ¿Mi expresión? ¿Mi elección? Nada. Los minutos corren, y nada. Los graph de los canales de TV -tan macristas todos- dilatan lo que ya es un escándalo, que tiene un antecedente cercanísimo cuando le quisieron robar la elección del 2017 a CFK.

Cualquier graph , para ese momento ya podría construir sentido desde un: "Escándalo", "El gobierno no informa los números", "Raro", "Urgente", "El pueblo quiere saber de que se trata", y podríamos así seguir mechando con el humor por varias líneas más.

Habla Marcos Peña. No dice nada, o sí. Dice que "hicieron muy buena elección".







La justicia había establecido las 21 hs. Ya son cerca de las 23 hs. No hay un sólo dato de algo tan importante y que tanto ha hablado este gobierno que se ha dicho respetuoso de la democracia y las instituciones, no como los autoritarios K y los de Nicolás Maduro.

Y encima. No entregan los datos. Y habla el Presidente Macri, y reconoce la derrota. Desencajado, pero con mucho miedo. Eso sí, sin los números. Muy democrático todo.

Aparecen, por fin, los porcentajes. Abrumador. La gente eligió. Alberto y Axel. Axel y Alberto. ¿Gana la democracia? No, no gana. Y no lo hace por lo que pasará al otro día.

Lunes

El dolar salta por las aires. El gobierno no hace nada. Deja que algo tan dañino, híper demostrado desde todos los ángulos, para la sociedad y para sus capas más bajas -sube el dolar: sube la harina, sube el pan, por solo señalar algo mínimo- y es un puñal en el corazón de millones de familias que ya no se entiende como han podido aguantar tanto sufrimiento en estos últimos 4 años. Pero no que no se entienda desde "el podio de la razón" sino que no se entienda el letargo de los días.

Macri se reúne con Sandleris, y sigue sin hacer nada. Quiere que el pato ( "padecer o llevar un castigo no merecido o que ha merecido otro") lo paguen los K, "los kukas", "el kirchernismo", "Cristina. Alberto. Axel", "las ovejas negras del mercado", "eso que no saben". "Yo Mauricio Macri soy amigo de Trump, ¡por favor!".

Convocan a una reunión de urgencia para las 10.30, y al instante suspenden esa "reunión de urgencia" para las 15.30 hs. O sea: ¿no era de urgencia?

Habla Macri. Todo peor. Muy peor. Terriblemente peor. Sin vueltas, culpa a la gente y su elección.

Culpa a la democracia. Como un nene caprichoso: patalea. Y no encuentra, él, "Presidente de la Nación" razones de porque no lo han votado. Existen millones de razones, y se han materializado en al menos 12 millones y medio de votos.

Para no ahondar en un chicle que atrasa, y de tanto decir diga poco, solo caben dos preguntas:

1) ¿Quien votó a los mercados?

2) ¿Por qué nadie pide la renuncia de Mauricio Macri?