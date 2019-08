“Intendente, para usted los trabajadores son mala palabra”

El documento difundido por el gremio UPCN lleva como título "Los trabajadores estatales municipales. Un mal innecesario para el Intendente de Cambiemos de Trenque Lauquen” y sienta posición sobre el discurso de Fernández contra los empleados municipales.

Aquí, el comunicado completo:

“Miguel Fernández sigue su rally estigmatizante hacia los trabajadores Municipales de Trenque Lauquen: primero los hizo perseguir y demonizar por pertenecer a una Organización Gremial en particular pero, no obstante con eso, ahora lo hace por el simple hecho de ser un trabajador Estatal”.

“El Intendente del distrito de Trenque Lauquen cree que los trabajadores municipales no tienen dignidad. Básicamente. Podríamos concluir con cualidades inferiores si siguiéramos procesando las palabras que el jefe comunal pronunció hace apenas unos días en la presentación de la lista de precandidatos por el espacio local que acompañará la boleta del presidente Mauricio Macri, y de la Gobernadora María Eugenia Vidal. Es que Miguel Fernández consideró que "un empleado no puede sacar un país adelante". Que una persona no puede conformarse con eso, que tiene que “hacer dinero” y “producir cosas para la gente”.

“Evidentemente el señor Miguel Fernández no conoce a su propia planta de empleados. No sabrá acaso de la vocación de servicio de los empleados municipales de Trenque Lauquen. Tal vez no recuerde quienes fueron los que cumplieron sus órdenes de obstruir el paso del agua, en aquel 2017 de plenas inundaciones, para que el pueblo no quedara bajo las aguas turbias. Tal vez no recuerde quién ordena el tránsito en las calles del centro a diario, o quiénes salen corriendo por las bombas para desagotar las salidas para que 30 de Agosto no quede abajo del agua por las lluvias. Capaz haya que refrescarle la memoria sobre quiénes son los que mantienen limpias las calles y los espacios verdes que hacen de la ciudad y cada una de sus localidades un espacio no solo vistoso, sino digno de poder desarrollar la vida de cualquier ciudadano (incluida la de usted, señor Intendente).

“Por ahí también hay que recordarle que quienes atienden las guardias, curan chicos y grandes, manejan una ambulancia y salvan vidas en el Hospital municipal son trabajadores municipales. Y podríamos hacer un libro con las tareas esenciales para la comunidad que realizan todos estos compañeros pero tal vez a usted lo aburra. Lo importante es que son Trabajadores con Vocación de Servicio, porque no trabajan para un fin privado, en pos de una renta particular: trabajan para la comunidad, no hay bien mayor que Ser para el otro, y eso es lo que hacen todos los días y de forma solidaria los Trabajadores Municipales de Trenque Lauquen, bajo los lineamientos de Su Gestión de Gobierno aunque a usted, evidentemente, no le importe”.

“Por ultimo señor intendente, apelando a sus propias palabras, si quiere que los empleados hagan dinero, por lo menos cumpla en pagar las cuotas del aumento salarial que acordó de manera unilateral y arbitraria con una sola Organización Gremial, pues evidentemente no está dentro de sus prioridades”.

“Señor intendente, ¿y ahora con qué se va a justificar? ¿Va a pedirle al sindicato de trabajadores municipales que lo apoye nuevamente en sus declaraciones? hágase cargo de sus propias palabras, para usted los trabajadores estatales son un Mal Innecesario. Un mal porque para usted los trabajadores son mala palabra, e innecesario porque para usted no tienen razón de Ser. Y nosotros estamos orgullosos de ser".