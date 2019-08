En Asamblea ATILRA aprobó una suba del 25 por ciento

El aplauso de los trabajadores le puso fin a la Asamblea celebrada anoche por ATILRA en el SUM del gremio. Se terminaba de aprobar por unanimidad un aumento salarial del 25 por ciento, en el marco de una paritaria caliente, que incluyó el anuncio de un paro por 24 horas, la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo y su extensión, y finalmente este acuerdo celebrado por los trabajadores, tras un mes de negociaciones.

La segmentación del aumento será de la siguiente manera: 12 puntos en julio, 6,5 en septiembre y otros 6,5 en noviembre. El acuerdo contempla el retorno del diálogo entre el gremio y la industria para el mes de octubre donde se evaluará si se concreta una actualización.

El Secretario General de la Seccional Trenque Lauquen de ATILRA, Gastón Moreno, pronunció un encendido discurso en la Asamblea de los trabajadores. Dijo que la paritaria fue “durísima” y que haber alcanzado este 25 por ciento de aumento “en la situación que vivimos es todo un logro”.

En el mismo sentido, el dirigente advirtió a los trabajadores sobre el riesgo que implicaría una nueva gestión del macrismo. “Sería desastroso, hace 3 años y medio que venimos retrocediendo, perdiendo derechos… cada política de Estado de este gobierno es un ataque hacia los trabajadores” advirtió. Y le pidió a los presentes que “analicen y reflexionen en sus casas y en las fábricas” sobre la coyuntura política.

“Cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera en agosto y en octubre, pero después no nos sorprendamos si no hay convenios, si no hay paritarias o si echan a los compañeros de las fábricas”.



Moreno definió como “determinante” el momento político que se vive en el país y resaltó que “tenemos la posibilidad en las elecciones de decidir qué es lo que queremos, y cuatro años más de Macri sería gravísimo, van a meter la reforma laboral… sería la destrucción total para la industria y para los trabajadores”.