El "zafarrancho" de Macri y Fernández

Mientras en la última rendición de cuentas municipal del 30 de junio de 2019, se detalla que el gobierno de Miguel Fernández le ha generado al Estado Municipal, un déficit mayor a los 101 millones de pesos, la semana pasada, su secretario de Hacienda, Pablo Silvani, hizo público que no cumpliría con lo acordado con el Sindicato de Municipales, en la última negociación salarial. Previamente, en la presentación de la lista de Cambiemos, en la UCR local, el actual intendente ya había advertido a los trabajadores del municipio que “no debían conformarse con ser empleados municipales”.

En el marco del incumplimiento del gobierno con los trabajadores, Silvani explicó que los fondos habían disminuido debido a “la inflación que nos afecta a todos, los aumentos de tasas que fueron por debajo de la inflación, la caída de recaudación de tasas y caída en la recaudación de los Círculos Cerrados de Vivienda, y los indices de coparticipación que no son los esperados”. En limpio: la gente no tiene dinero para cumplir con el pago de las tasas, principalmente por una inflación que se come el sueldo de los vecinos, y por esto el municipio, decide que los municipales no recibirán, este mes, el aumento establecido.

Lo que no dice el contador, más allá de la iniciativa de intimar a quiénes no tienen cómo pagar, es cómo mejorará la situación económica municipal. Nadie explica qué medidas ha tomado o tomará Cambiemos para bajar la inflación, y por lo tanto, no se entiende cómo aumentarán los fondos del municipio

Para el contador, la decisión debió tomarse, a pesar de estar tan próximos a las elecciones, porque se trata de una cuestión técnica y no política, lo que es lo mismo que decir que no hay políticas aplicables para solucionar la problemática. De alguna manera, las declaraciones de Silvani contradicen las palabras del presidente Macri, quien en la campaña de 2015 aseguró que "la inflación se produce por culpa de un gobierno que administra mal”

En una entrevista realizada en Canal 12 se le preguntó a Fernández sobre la decisión de no cumplir con el aumento de sueldos estipulado. El intendente de Cambiemos explicó que “todos suponíamos que la inflación iba a bajar, no a aumentar” y luego agregó “presupuestamos en octubre de 2018, cuando todavía el zafarrancho no se había armado del todo”.

¿A qué se refiere Fernández con zafarrancho? Según la única acepción de la palabra que cabe a las declaraciones del intendente, zafarrancho significa destrozo, destrucción. Lo que está diciendo Fernández es que la economía nacional fue destruida y que, por lo tanto, lo que se presupuestó en 2018, en base a una inflación estimada en un 23 %, hoy es imposible de cumplir dado que las estimaciones de la inflación para este año van del 45 al 50%.

Fernández asegura también, que ellos suponían que la inflación iba a bajar. Tal vez sería pertinente que quien está a cargo del Ejecutivo Municipal, explique en qué se basaban esas suposiciones y por qué las estimaciones de la gestión local estuvieron tan alejadas del, según sus palabras, zafarrancho que se terminó de consolidar a fines del año pasado.

En conclusión, estamos inmersos en un zafarrancho que no fue previsto. Con un gobierno que, dada la altísima inflación, el propio Macri diría, “administra mal”. Con un Secretario de Hacienda que sostiene que los aumentos o no de sueldos no dependen de decisiones políticas y que no explica cómo se solucionará el déficit de 101 millones que hoy afronta el Municipio.

Hay que reconocerle algo a la gestión de Fernández, al igual que al gobierno de Macri y de Vidal. Cambiemos ha logrado que el deseo de Esteban Bullrich, que recientemente visitó Trenque Lauquen, se convierta en realidad. El senador, en 2017, afirmó “Debemos crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla”.

Es así. “Pasaron cosas”