El macrismo es algo muchísimo más grave grave que Mauricio

Te pueden pasar cosas jodidas pero ninguna tan perjudicial como que te convenzan de que no te merecías la vida que tenías; que te hayan inoculado ese sentimiento de que vivías por encima de tus merecimientos; que te hayan metido en la cabeza que vivir dignamente no es algo para todo el mundo.

¿Dónde se fundamenta esa creencia de que si no naciste en cuna de oro no mereces una vida como le gente?

Si te rajaron del laburo ¿Te pusiste a pensar si fue porque hacías mal la tarea o porque hubo que "reducir costos laborales"?

El macrismo es algo más grave que Mauricio;

El macrismo te taladra la cabeza con que cualquier política pública es populismo

El macrismo es inteligente y cuenta con usinas de propaganda de altísimo nivel, algo que fusionado con el clientelismo más desmedido y subrepticio que practica se transforma en el cóctel más peligroso para los desesperados porque opera sobre la desesperanza y el descreimiento para hacernos creer que en realidad todo fue siempre así y no hay salida

¡Y ahí está el veneno social que nos inoculan!

Históricamente los poderes concentrados recurrieron a las fuerzas armadas para desalojar a los gobiernos populares, pero eso ya es historia: ahora ganan elecciones convenciendo a mucha gente de que, como decíamos más arriba, no se merece vivir mejor.

No hay peor derrotado que aquél que íntimamente está convencido de la imposibilidad de ganar, ese ya entra a la cancha con el espíritu resquebrajado y ante el primer error estalla el sentimiento de derrota, que hasta llega en muchos casos a parecer placentero, entonces la familia que antes salía a cenar dos veces por mes ahora lo hace una cada dos y así sucesivamente y hasta lo hace con algún extraño sentimiento de gozo.

Empezás a disfrutar de lo que te va quedando

No hay derrota peor.

Y cuando te ponés a investigar las causas de tu descenso económico social y anímico escuchás que todos los políticos son iguales y te la creés

¿Pero sabés que no es tan así?

¿Cómo puede ser que si todos los políticos son iguales con algunos a la gente le vaya mejor que con otros?

Porque nos convencen de que cuando a nosotros nos va bien es porque hacemos méritos para ello y ahí está la trampa más fabulosa, porque siempre tendrás más vecinos que quedaron en el camino antes que vos y entonces te convencés que no te caíste porque tenías más recursos pero en ese mambo no observás que no te caíste tanto como los otros pero ya usás el auto una sola vez a la semana; volviste al tetra y la parrilla está llena de telarañas y oxidada, pero como te ponen el espejo del que se estrelló contra el paredón de la miseria te sentís que estás zafando...

Hasta el año que viene o el otro.

El macrismo es algo muchísimo más grave grave que Mauricio y es eso que vos y yo tenemos dentro.