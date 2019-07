La Cámara advierte que a los comercios de Trenque Lauquen se les hace "imposible sostenerse"

"Hace más de un año que el comercio viene en baja, las compras vienen en baja, y la industria viene en baja. Hay muchos comerciantes que ven que por sus puertas no entra nadie y es una angustia constante” expresó el presidente de la entidad, Ignacio Concepción Arribillaga.

Sólo alcanza con darse una vuelta por la ciudad para corroborar el daño que han hecho las políticas del Gobierno Nacional y la inacción del Estado local en Trenque Lauquen. Comercios con persianas bajas, con leyendas de liquidación total, carteles de inmobiliarias que se pudren, vidrieras cubiertas de hojas de diario, candados y cadenas.

El comercio de Trenque Lauquen sufre una de las peores crisis de la historia, y el panorama no es alentador. Con tarifazos, salarios bajos, desempleo y la implementación de políticas que siguen destruyendo a la industria y al comercio, no hay teoría del derrame que alcance.

Ante esta coyuntura, la Cámara de Comercio volvió a advertir sobre la situación que atraviesa el comercio de Trenque Lauquen. “Es muy difícil la situación, no es nuevo. Hace más de un año que el comercio viene en baja, las compras vienen en baja, y la industria viene en baja. La situación es difícil, por ahí uno trata de no ser negativo, pero yo creo que hay muchos comerciantes que ven que por sus puertas no entra nadie y es una angustia constante”, sostuvo el titular de la entidad, Ignacio Concepción Arribillaga, a través de un comunicado de prensa.

“Hoy hay comercios, industrias y prestadores de servicios en la ciudad a quienes las facturas de gas le han venido dinamitadas. Se están pagando los aguinaldos, más las pocas ventas y otras complicaciones hacen que sea imposible sostenerse” expresó.