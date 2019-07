¿Por qué los jubilados votan a Mauricio Macri? 

Por Federico Tártara

Desde hace algunas semanas vienen girando un fragmento de la participación de Norma Pla en el programa "Polémica en el Bar" en Abril del año 1994. Norma está en franca minoría. Sentada y rodeada por cinco hombres: tres de un lado, dos del otro y dos por detrás, el cantinero y el otro chiquito.

Ella luce un pañuelo atado a su cuello, un saco negro y una voz que se impone en cada sílaba que larga, y se impone por el convencimiento a la hora de pronunciar y decir, algo que en estos tiempos parece olvidado.

El primero en preguntar es Luis Beldi, un periodista horrible y que aún escribe para Infobae. Le dice que así como ella se reunió con Alderete, funcionario menemista, porque esa actitud no la tuvo cuando marchó al Congreso y aparentemente alguien tiró una valla (siquiera es Norma). Chicana clásica, conocida y reciclada para la discusión de la reforma previsional que impuso el macrismo y aliados en Diciembre de 2017.

25 años después, la operatoria es la misma.

Es decir, tú reclamo es hecho con violencia y, por lo tanto, no tiene validez. ¿Cómo se mide esa violencia? ¿Quién la mide? ¿Cuando decimos que un reclamos está pasado de violencia y cuando no? ¿Es legítimo y hasta legal que el pueblo utilice la violencia cuando le quitan los haberes a los jubilados?

No importa el recorte en los haberes de los millones de jubilados argentinos, lo que importa es el banco roto de una plaza. Todo da igual. Todo está puesto al mismo nivel. Un banco y los haberes de millones de jubilados. Se tritura el sentido común. Y lo hacen los medios, y sus repetidores. Sin embargo, todo parece casual o es transmitido de este modo por una parte importante de los periodistas desde el lugar de los hechos.

Este ejemplo demuestra que el hecho de que los medios de comunicación operen para los intereses de turno no es algo nuevo, o propio de tiempos de fake news, sino que viene de la antigüedad de los tiempos. El tema no son los medios, sino -y para reducirlo- los intereses de los dueños de los medios que le hacen creer a la gente que chapotean en la misma pileta todos los veranos.

Poder y gente boluda, dicen en el barrio.

Volvemos a Norma, y su respuesta al periodista: “Porque me ponen vallas cuando yo voy a pedir lo mío, lo que he aportado durante 42 años. La violencia la está dando el señor presidente al ponernos detrás de las vallas los batatas (policías) pagados por nosotros”. En este punto Norma es brillante. No puede hacerse cargo del hecho de la violencia, ni tampoco abonar a la teoría bien hijadeyuta de Beldi de -pongamoslé: "porque tiran una valla en una marcha de jubilados, todos los jubilados son violentos", sino que su eje está por demás de claro: "violencia es que un jubilado no cobre en relación a los aportes que hizo durante toda su vida".

Luego de este diálogo, entra Sofovich en acción. Y va a insistir con hacerle pisar el palito a Plá. Este tipo, El Ruso, fue interventor de ATC entre 1991 y 1992, y fue procesado porque mientras dirigía el canal era también a la vez el principal productor de los programa. O sea cobraba por todas las ventanillas. Sofovich la interrumpe y le dice sino quiere elegir al Jefe de Policía. Norma lo mira como diciendo "¿me estas hablando en serio?" y le dice que espere que le tiene que decir alguna cosas más a Beldi. Ahí nuevamente pone las cosas en su lugar:

"¿Que somo delincuentes que nos ponen tanta policía?, ¿Por que no van a buscar a los chorros que nos robaron nuestra plata?".

La mesa, en clara alianza con el gobierno de Menem pero que actúa aparentemente imparcial la sigue pinchando a Norma con el tema de la violencia. Ella, ahora, ensaya una explicación y buscar argumentos: "los chicos que tiraron las piedras es porque no tienen trabajo". Brinda argumentos y sale de lo fácil para explicar la perversidad de un sistema que te quita el trabajo, te deja sin opciones y luego te conduce a la prisión.

Y Norma se hace aún más cargo: "Yo también tiré piedras", dice al medio de lo literal y la metáfora. "Pero le tiré al gobierno". Alega que la lucha que sostienen los jubilados, entonces, tiene que ver con un sistema que los excluye y como ella misma lo enuncia: "el Gobierno nos quiere matar a los viejos".

Luego Sofovich muestra su lado más brutal: "¿Entonces si usted se encuentra con el Presidente le tira una piedra?". Parece mentira que todo esto se haya dicho en horario central de TV.

Hasta acá tenemos tres cosas que en la actualidad se usan desde el gobierno en alianza con Clarín, La Nación e Infobae, y que la sociedad parece avalar o estar de acuerdo:

1)El reclamo es inválido porque es violento.

2) Quien dice que hay violencia no habla del reclamo y de esta forma invisibiliza a su conveniencia.

3) Los interlocutores ("periodistas") preguntan sobre el caso desde un lugar de ciudadanos neutrales pero su intención es invalidar el reclamo y estigmatizar a quien lo hace (N. Pla).

Ahora viene lo mejor, y Norma le pinta la cara a Sofovich. Le habla, le cuenta, le argumenta, le explica porque abandonó su situación de hogar y se largó a la calle a pelear, después de haber aportado 42 años a un sistema que le robó. "No vamos al Congreso por deporte. Yo salí a luchar porque tuve hambre, cuando este tenga hambre va a salir a luchar también. A lo mejor su plata va a estar", dice Pla meneando la cabeza y levantando el dedo, con la autoridad de quien ha pelado sus zapatillas caminando por el asfalto clasista de Buenos Aires. Y sí, el ministro Cavallo llegó hasta decir que Norma tenía buenas zapatillas.

Antes Beldi intentaba incurrir en otra estigmatización. La primera fue la de la violencia, y la segunda fue su pregunta "¿Donde había trabajado?". Pla habla entonces de sus 42 años entre La Bernalesa y Bagley.

Para el final, Sofovich dice que "el gobierno es sensible" (algo así como lo de Macri de "me duelen las tarifas", se acuerdan) y Norma explota: "¿Sensible este gobierno que nos quiere dar 5 pesos de aumento? Que no alcanza ni para un paquete de aspirinas. Yo le voy a dar a usted 5 pesos de aumento, a ver que hace".

Entre 2018 y lo que va de 2019 los jubilados dejaron de percibir por el cambio de fórmula un total de 8925 pesos, según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El haber mínimo está en 11.528 pesos, con el kilo de pan a 100 pesos y la leche a 50.

Según las últimas encuestas que se conocieron la formula Macri- Pichetto es favorita en un 60 % contra un 40 % de favoritismo de los jubilados para Fernández- Fernández.

¿Por qué los jubilados votan a Mauricio Macri?