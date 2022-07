Bienvenidos al Tren

Luego de siete largos años este viernes el tren de pasajeros de la empresa estatal Trenes Argentinos volvió a nuestra ciudad, y llegó en un marco de festejo por parte de los vecinos y vecinas que se acercaron a la Estación de Trenes de Pehuajó con banderas argentinas, y en familia.

La comitiva fue recibida por el Intendente, Pablo Zurro, acompañado del Secretario de Municipios de la Nación, Avelino Zurro, quienes caminaron por el centenario anden junto con el Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, y el Presidente de Trenes Argentinos, Martin Marinucci. También estuvieron presentes legisladores provinciales y funcionarios de la empresa estatal encargada del funcionamiento de las líneas férreas y su material rodante.

La denominada “Marcha blanca”, fue recibida apenas pasadas las 15 hs., luego de estar por la mañana en las ciudades de 9 de Julio y Carlos Casares. La formación ferroviaria quedó al lado del Tren Social y Sanitario “Ramón Carrillo”, que llegó horas antes procedente de Trenque Lauquen.

“Hace 7 años que estábamos esperando este momento. En algún momento a Cristina se le ocurrió, como tantas cosas, retomar el tren. Y después con el macrismo se interrumpió. Lo positivo es que llegó el tren y que el pasaje es accesible”, expresó el Intendente, Pablo Zurro, en el acto que se realizó con la locomotora como telón de fondo.

“Estamos entre tantas malas noticias, que no son tantas. La verdad que sino estaríamos viviendo un momento complicado me reiría de los opositores. Hablo tanto de Macri para acordarnos de a lo que no queremos volver”, afirmó el primer mandatario de la localidad de Pehuajó.

El tren de pasajero, luego de su reactivación durante el kirchnerismo, había dejado de circular en Agosto de 2015, y el gobierno de Mauricio Macri había descartado la reactivación del ramal que une Once con Santa Rosa, La Pampa. Ahora, desde el 05 de Agosto se normalizará el servicio entre Pehuajó y Once.



“Pueden ir con sus nietos a Buenos Aires, a comprar ropa, pueden ir…antes no se podía ir a Bragado, a Chivilcoy. No lo festejo como Intendente, lo festejo como una persona nacida y criada en un pueblo en lucha, y donde cuando llegué en 2007 dije y cumplí que se terminaron los ricos y famosos. Bienvenido el tren. Vamos a disfrutarlo, vamos a tomarlo. Y siempre las luchas de los gobiernos populares son por más”, finalizó Zurro.

Luego, hizo uso de la palabra el Presidente de Trenes Argentinos, Martin Marinucci, quien comenzó expresando que: “Acá llegaba el tren de pasajeros hasta fines de 2015, pero en 2016 fue clara la política que desarrolló el macrismo. Por eso no hubo un solo tren, ni una línea nueva. Fueron cerrando ramales”.

“Nosotros planteamos que el tren es arraigo. Muchos, porque las distancias son largas, y no tiene como viajar se tienen que ir a vivir a otro lado. Por eso hemos vuelto a conectar 40 estaciones en dos años y medio. El 5 de agosto va a empezar el servicio regular. Nosotros entendemos que lo que hay que garantizar son derechos al transporte público ferroviario que lo tienen que tener cada uno de ustedes. Por eso la bienvenida que le dieron al tren hoy, para que nunca más se vaya de Pehuajó y eso depende de cada uno de ustedes y de cada uno de los trabajadores ferroviarios”, finalizó Marinucci.

En medio del acto, se firmó un convenio entre el Ministro de Transporte y el Intendente Zurro, que tiene como objetivo el traslado de la terminal de colectivos al Acceso Nestor Kirchner y Pastor Ibañez , obra que demandará una suma de 420 millones de pesos.

El encargado de cerrar el acto fue el Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, quien comenzó expresando que: “El estado está presente nuevamente ante todos ustedes, donde está la gente y las necesidades. El Estado volviendo a cada uno de los rincones de la Patria y no prestando servicios solamente en la Capital para salir en los medios hegemónicos. Lo que se abandona desde el Estado por cuatro años después cuesta recuperarlo. Pero acá estamos dando cuenta que el Estado vuelve al interior de la Patria. Con dificultades, pero hoy trayendo este tren con la ilusión y la expectativa de llegar en los próximos meses a la frontera entre Buenos Aires y La Pampa: Trenque Lauquen”, afirmó Alexis Guerrera.

“Estamos recuperando material rodante que había sido abandonado. También es importante la determinación de nuestro Presidente, y nuestra Vicepresidenta de retomar el control del Estado en las vías férreas. El Estado se hará cargo de las vías que durante 30 años dejaron en el abandono”, manifestó en otro tramo del discurso el titular de la cartera de Transporte.

“Vamos a trabajar para que en pocos meses este tren tenga una mejor frecuencia que la que tiene. Que tarde mucho menos. Hoy volvió y hoy está en Pehuajó. Hemos iniciado el expediente solicitándole a la empresa contratista que devuelva este tramo de las vías para que el Estado se haga cargo de la mantención. Vamos dando pasos cortos, pero firmes. El tren volvió para quedarse”, finalizó el ministro Guerrera.

FUENTE: DIARIO NOTICIAS PEHUAJO