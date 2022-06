Comienza el juicio por el Femicidio de Barbara Zavala en Pehuajó: la inacción de la Justicia y la Policía

Comienza el Juicio por el femicidio de Barbara Zavala en los tribunales de Trenque Lauquen, y el único acusado es su ex pareja Brian Dirasaar. El caso tomó relevancia nacional por el caso omiso que hicieron tanto la Justicia (un fiscal retiró la custodia que la joven tenía en su casa), como la Polícia que no concurrió de inmediato cuando el asesino rompió la perimetral, y no lo detuvo.

Compartimos el relato de su hermana, Anahí Zavala, que hizo en Facebook, relantando día por día el calvario que sufría su hermana hasta morir asesinada.

Martes 26 de noviembre: Barbi logra separarse de un enfermo psicópata y se viene a vivir a mi casa para alejarse de todo. Ese mismo día, le mentimos (a Dirassar) diciendo que Barbi se había ido a 9 de Julio (a cien kilómetros de nuestra ciudad), donde el asesino se va a dedo a buscarla desquiciado porque ella no le había avisado. No le había avisado porque en una de sus acciones violentas le rompió el celular contra la pared.

Viernes 29 de noviembre: se efectúa la primera denuncia. Su exnovio no la dejaba en paz, a tal punto que entró en mi casa ese mismo día tres veces por el techo (ya lo había hecho en otros momentos). Le toman la denuncia, pero no quieren ponerle custodia en la Comisaría de la Mujer (donde se efectuó la denuncia). Entonces, casi de manera obligatoria le ponen custodia.

Sábado 30 de noviembre: seis de la mañana, estando la custodia en la puerta, viene su ex a la ventana donde dormía Barbi, que da a la misma vereda. La custodia nunca se entera del episodio, sólo Barbi logró hacerlo que se vaya, muerta de miedo.

Lunes 2 de diciembre: levantan la custodia, a pedido del fiscal, otorgándole la medida perimetral (la cual nunca sirve, ni en este, ni en ningún otro caso).

Jueves 5 de diciembre: se encuentra en la esquina de mi casa, violando la perimetral que tenía. Se llama al 911. Llegaron tarde. Mi hermana se acerca nuevamente a la comisaría de la mujer para hacer una ampliación de la denuncia expresando lo ocurrido. Nadie hace nada, cuando nuevamente deberían haberle puesto custodia y deberían haber salido a buscar a Dirassar.