"Cuando el estado no está presente los ricos hacen barrios cerrados y los pobres viven a los costados de los arroyos"

En el marco del programa federal Casa Propia, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, visitó la ciudad de Pehuajó y anunció junto al intendente Pablo Zurro y al Secretario de Municipios de la Nación, Avelino Zurro, el inicio de la obra del primer Desarrollo Urbanístico Procrear II. El predio está ubicado en el barrio Padre Mugica, donde se construirán 110 viviendas y se generarán más de 150 puestos de trabajo, representando una inversión total de aproximadamente 550 millones de pesos.



La obra comenzó a desarrollarse entre las calles Rodolfo Puiggrós, Oro, R. Obligado y Roberto Arlt, a 500 metros del Acceso Néstor Kirchner, donde estuvo presente el Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Alejandro Sehtman, el director Nacional de Proyectos Urbanísticos y Habitacionales, Juan Pablo Negro; el apoderado del Banco Hipotecario, Gustavo Cento Docato; autoridades nacionales, provinciales, funcionarios municipales, delegados de las localidades y concejales.



Durante su discurso el Intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, expresó: “El tema no son sólo las obras, las obras y lo que dignifica una persona, la vivienda y lo que la dignifica. Otra cosa que le agradezco es que le cambió el nombre porque antes esto es espectacular y se lo digo porque ponganse a pensar ‘¿dónde vivían? en un barrio social’ ah mira que bien, así que de acuerdo a donde vivías es cómo te estigmatizaban. Es una locura impresionante. No tengo más que palabras de agradecimiento, vamos a crecer, vamos a trabajar, pero acuerdense de lo que les digo a todos los de la zona. Con esto nosotros vamos a tener 200 puestos de trabajo”.



“Ahí veo a las familias que van a recibir sus seis créditos pero que representan a cada una de esas 400 familias pehuajenses que en este año y medio han recibido su crédito Procrear para mejorar su casa, para hacer la conexión del gas, para construir su vivienda y que además. Miren mañana es 18 de julio, casualmente se cumplen nueve años de que Cristina firmó el decreto de creación del fideicomiso Procrear”, enarboló el Secretario de Municipios del Ministerio del Interior de la Nación, Avelino Zurro.



Durante el acto, seis familias pehuajenses recibieron el crédito correspondiente a la línea Construcción que les permitirá construir sus viviendas a través de Casa Propia del Procrear II, un Programa que ya benefició a 400 familias de nuestro distrito y que empleó a 600 trabajadores locales. Además, se anunció que se está trabajando en la implementación en nuestra ciudad del programa Casa Propia - Casa Activa, que permitirá el acceso a la vivienda a personas mayores de 60 años.



Jorge Ferraresi, Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina, dijo: “nosotros vinimos también a erradicar el concepto de vivienda social las viviendas son todas iguales, son iguales las que vamos hacer acá del PROCREAR que las van hacer cada una de las familias que salieron sorteadas con el crédito, también cambiar el concepto que no es más el sistema financiero el que determina quien entra y quien no que no entra, sino que es el salario sino tiene que ver con el ordenador social que tiene cualquier programa, cualquier política, y aparte de generar vivienda”.



Sobre el predio donde se levantará el complejo urbanístico, el ministro nacional expresó “La idea es generar el tema del desarrollo urbano a partir de la posibilidad de vivir en lugares espectaculares como este, porque cuando el estado no está presente los ricos hacen barrios cerrados y los pobres viven a los costados de los arroyos. Hay que cambiar todo ese paradigma, y depende de nosotros”, finalizó.