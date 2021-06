El dolor no prescribe y la causa tampoco, el 22 de junio será el juicio

Por Camila Moreno

Mediante un comunicado la agrupación dijo que gracias a la visibilización lograda por el acampe, el apoyo social, la difusión por los medios de comunicación y el dialogo y compromiso de la fiscalía fue posible fijar la nueva fecha. Por su parte Marcela Illescas, denunciante y madre de la víctima, afirmó “ahora no nos vamos a quedar quietas, vamos a estar pendientes de lo que pase en la causa”.

Siguiendo con la línea de lo planteado por la organización, Marcela aclaró que acá lo único que busca es que haya justicia y que de esta manera se garantizan tanto los derechos del imputado como los de la víctima. Aseguró que hasta este momento solo se habían resguardado las garantías procesales del Mansilla, pero que a su hija se le estaba vulnerando su derecho de acceso a la justicia. Pero este camino de lucha no solo lo emprendió por ella sino que recordó que cuando la causa corrió riesgo de prescripción “trataba de consolarme, pensando que si esto era lo que me tocaba a mi teníamos que luchar para que no le pasara a nadie más”.

“Esto se celebra” exclamaron desde Yo te creo. “se celebran las puertas abiertas de la fiscalía y las horas de escucha comprometida ante esta situación de urgencia. Se celebran las rápidas acciones de la fiscalía ante este pedido de la víctima, que está avalado legalmente, no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales que hablan del interés superior de la niñez, que ponen a estos delitos como una violación a los derechos humanos. Se celebra que el juez Gárriz haya fijado una nueva fecha de juicio, considerando que su realización no vulnera ningún derecho ni garantía para el imputado (al que se le respetaron todas sus garantías durante el proceso y quien tendrá su derecho a ser debidamente juzgado) y no se vulnera el derecho de la víctima que se merece finalizar este proceso en un juicio reparatorio y a la altura del hecho denunciado”

Ahora solo resta esperar a que el juicio se concrete este 22 de junio y que esta “comunión”, así lo denominaron ellas, entre la Fiscalía y la víctima se sostenga en el tiempo, tanto desde el dialogo como desde las acciones.