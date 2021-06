Acampe en Fiscalía de Trenque Lauquen ante la falta de justicia

La agrupación “Yo te creo”, madres y padres que luchan contra el abuso sexual infantil en Trenque Lauquen, convoca para este martes a las 10 a un acampe frente a Fiscalía (Uruguay 74) para pedir que no se aplace una causa que corre riesgo de prescribir.

La denuncia contra Juan Manuel Mansilla fue radicada el 17 de julio de 2014 y la causa elevada a juicio el 31 de julio de 2017, pero hasta 2019 el cargo de juez subrogante estuvo vacante, lo que impidió que se realizara el juicio. Una vez asignado el juez Garriz, la causa estuvo parada durante todo el 2020 por la pandemia. Finalmente el juicio iba a llevarse a cabo en abril de este año pero debido a un caso de covid en la Defensa se aplazó hasta el 11 de junio.

Marcela Illesca, madre de la víctima, dijo que el viernes se acercó a la fiscalía donde le informaron que el abogado de Mansilla presentó un recurso de amparo a la Cámara de Casación en La Plata, en el que pidió un juicio abreviado, trabajo comunitario y que a cambio el acusado prometía no acercarse a la víctima ni a su madre. Pedido que ya había sido desestimado tanto por el Fiscal como por el Juez.

Marcela denunció que esto fue una artimaña de la defensa para dilatar los tiempos ya que la causa prescribe en julio de este año. "Lo que yo pido es que no se tengan en cuenta los dos primeros años en los que no hubo juez ni el año de pandemia para la prescripción" dijo Marcela, "es el Estado el responsable de que este juicio no se haya realizado", sentenció.

A los 8 años su hija declaró lo ocurrido ante la cámara gesell; hoy ya tiene 15 años y es testigo de los tiempos de la justicia. "Cuando supimos que era abuso simple y que no iba a ir preso lo procesamos con todo el dolor y nos preparamos para que mínimamente sea declarado culpable sin importar la condena" recordó Marcela, "pero ahora cómo le explico a mi hija que existe la posibilidad de que ni siquiera haya juicio", se lamentó.

Desde la agrupación “Yo te creo” invitan a las vecinas y vecinos a apoyar a la víctima y a la familia este martes en la fiscalía desde las 10 de la mañana.