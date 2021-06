COVID-19 y ESCUELAS EN GRAN BRETAÑA: EL VIRUS ESTÁ AHÍ AFUERA

Linda Gennes/ Corresponsal de Ciencias "The Guardian"

El jueves por la noche antes del semestre, nuestro hijo de ocho años se quejó de un dolor en el pecho y sintió calor al tocarlo, aunque nuestro termómetro digital dijo que estaba normal. ¿COVID-19? Parecía muy poco probable: en Bristol, donde vivimos, menos de dos de cada 10.000 personas estaban infectadas, por debajo del promedio nacional y muy por debajo de donde estábamos hace apenas unos meses. Probablemente sea un resfriado, pensé.

A la mañana siguiente apareció junto a nuestra cama a las 7 de la mañana quejándose de que le dolían los ojos. "Tal vez deberíamos mantenerte fuera de la escuela", le dije. Pero quería ir y ya se había puesto el jersey del colegio y los pantalones de kárate; se les permitió usar lo que quisieran como parte de su “tratamiento de clase” de fin de curso. "¿Por qué no desayunas un poco y ya veremos?", Sugerí.

Desayunó y parecía estar bien, pero todavía estábamos indecisos acerca de enviarlo. Entonces recordé las pruebas de flujo lateral rápido (LFT) en el cajón de la cocina.

Abrí una prueba y comencé a limpiarlo, mientras nuestra hija de 10 años se dirigía sola a la escuela. Cinco minutos más tarde, estábamos mirando con incredulidad la segunda línea roja en el cartucho de prueba: positivo.

Mi esposo logró recuperar a nuestra hija antes de que llegara a la escuela. Estaba confundida: no tenía síntomas. Pero ella también fue positiva. Le informamos a la escuela, hicimos pruebas confirmatorias de PCR, buscamos en Google "¿qué tan común es la prueba de flujo lateral falso positivo?", Y nos enteramos de que las posibilidades de que un resultado positivo sea incorrecto son aproximadamente de una en 1,000. Las probabilidades de dos falsos positivos en el mismo hogar el mismo día eran extremadamente pequeñas. Aún así, mantuvimos la esperanza.

Aproximadamente a las 4 pm, llegaron dos correos electrónicos de la escuela informándonos que un niño sin nombre había dado positivo en cada una de las clases de nuestros niños. Nuestros hijos.

Los correos electrónicos nos advirtieron que si sus pruebas de PCR eran positivas, todos los niños de las dos clases afectadas tendrían que aislarse por sí mismos durante 10 días.

Fue entonces cuando comenzó el chat de WhatsApp de la clase.

A lo largo de la pandemia, nuestra escuela ha sido una de las afortunadas, con muy pocos casos o cierres de clases. La gente era optimista: estaban haciendo las maletas para irse de vacaciones; los parientes llegaban a sus hogares para reuniones que debían haber transcurrido desde hacía mucho tiempo. Las cosas finalmente volvieron a la normalidad.

Esos correos electrónicos de la escuela, y el segundo lote el sábado por la mañana, después de que las pruebas de PCR dieron positivo (mi esposo y yo dimos negativo), arruinaron todo eso.

"Ping", fue mi teléfono. "Ping, ping".

WhatsApp no ​​es un lugar saludable para holgazanear cuando en efecto se ha cancelado el medio plazo para 60 familias. Me encogí cuando me inundó la decepción.

Llamamos a los padres de los niños con más probabilidades de haber sido infectados por nuestros niños: uno estaba empacando la tienda de campaña de su familia y regresando a casa de un viaje de campamento en grupo para aislarse.

Mantuvimos todo esto en silencio para los niños. Aun así, cuando le dije a nuestra hija que su prueba de PCR había dado positivo, lo primero que dijo fue: "Todos nos van a culpar por arruinar su medio término".

Le explicamos que habíamos hecho lo correcto. Si no hubiéramos dado la alerta, otras personas potencialmente infectadas podrían haber pasado Covid a sus amigos y familiares. Ella todavía estaba triste; todos lo fuimos.

Estaba a la mitad de mi segunda llamada a la prueba y rastreo del NHS cuando recibí un mensaje de texto de un amigo preguntándome si estaba bien. Ella había escuchado que nuestros hijos eran los que estaban con Covid.

La llamé directamente: "¿Cómo lo supiste?" Yo pregunté. Aparentemente, los padres de un grupo separado de WhatsApp de los Cachorros lo resolvieron comparando notas sobre qué hermanos estaban en qué clases y quiénes habían faltado a la escuela el día anterior.

Nunca subestimes a un escuadrón de padres ansiosos. Me sorprendió, aunque no los culpé. Estoy seguro de que habría estado haciendo lo mismo si nuestros roles se hubieran invertido.

Aproximadamente al mismo tiempo, apareció otro mensaje en la clase de WhatsApp: "No estoy seguro de quién es la familia con las pruebas positivas, pero, si estás aquí, debes saber que estamos pensando en los niños y espero que no la pases muy mal ".

Fue seguido por varios mensajes más como este. Rompí a llorar.

No escribo esto para intentar que nadie se sienta mal. Esos mismos grupos de WhatsApp y sus habitantes han sido una fuente de consuelo, camaradería e inspiración durante la última semana. Estamos superando juntos este extraño semestre: con horneados virtuales, citas de juegos en FaceTime y armarios Tupperware bien ordenados. Los amigos están comprando para nosotros y saludando desde el otro lado del jardín delantero. Todo es muy 2020.

Escribo esto por lo que sucedió a continuación y porque me preocupa que algo similar esté sucediendo ahora en otras escuelas del país. Porque me preocupa que toda esta charla sobre el "día de la libertad" y las vacaciones en el extranjero nos esté volviendo complacientes con el Covid-19.

Una vez que los padres en la escuela supieron que nuestros hijos habían dado positivo, comenzaron a hacerles la prueba a sus propios hijos. Otros se infectaron, especialmente en la clase de nuestro hijo, pero también en otras clases y grupos de años. La mayoría, que yo sepa, estaban asintomáticos cuando se sometieron a la prueba.

Hasta ahora, 12 alumnos y un miembro del personal han dado positivo. De alguna manera, tenemos suerte de que el período de mitad de período llegó cuando lo hizo: está actuando como un cortafuegos. Otras escuelas de Bristol y entornos de educación infantil también están experimentando brotes, 16 de ellos hasta el miércoles. Al menos algunos de estos están siendo impulsados ​​por la variante Delta más transmisible detectada por primera vez en India, dijo el consejo.

Hasta ahora, se suponía que los niños en edad de primaria desempeñaban solo un papel menor en el impulso de la transmisión comunitaria de Covid-19, porque son menos infecciosos. La situación en la escuela de nuestros hijos parece contradecir esto.

Alternativamente, muchos otros casos de Covid en la comunidad pasan desapercibidos , y nuestros niños son los canarios en la mina de carbón. Ninguno de los escenarios es bueno, en particular teniendo en cuenta los nuevos datos de Public Health England (PHE) que sugieren que la variante Delta puede estar asociada con un riesgo de hospitalización 2,61 veces mayor en comparación con la variante Alpha detectada por primera vez en Kent.

Según los datos de PHE publicados el jueves, el número de infecciones de la variante Delta en las escuelas u otros entornos educativos aumentó rápidamente entre el 26 de abril y el 30 de mayo, con 97 brotes confirmados de Covid en escuelas primarias y secundarias que han tenido al menos un caso variante vinculado a ellos. durante este período, aproximadamente una de cada 250 escuelas.

"Está claro que las escuelas son una fuente importante de transmisión y que los brotes en las escuelas primarias y secundarias han aumentado mucho, semana tras semana", dijo la profesora Christina Pagel, directora de la unidad de investigación operativa clínica de la University College London.

Mi esposo y yo ahora también estamos infectados. Después del descubrimiento de Covid en la casa, abrimos nuestras ventanas de par en par, insistimos en lavarnos las manos con regularidad y tratamos de evitar acercarnos demasiado a nuestros hijos. Pero aún son pequeños, y en esta horrible situación necesitaban abrazos.

Pusimos esperanza en las vacunas. Ambos habíamos recibido al menos un pinchazo de Covid-19: yo había recibido mi primera dosis de la vacuna AstraZeneca casi tres semanas antes de todo esto; mi esposo había recibido su segundo golpe la semana pasada. Sabíamos que no estábamos completamente protegidos, especialmente contra las variantes más nuevas, pero esperábamos que nos impidieran enfermarnos.

El lunes por la noche estaba demasiado cansado para levantarme de la cama. El martes por la mañana me desperté empapado en sudor, con un terrible dolor de cabeza. Mi LFT fue positivo. Más tarde ese día, una gran cantidad de portadas anunciaron alegremente que el gobierno había registrado cero muertes por Covid por primera vez desde que comenzó la pandemia.

Desde entonces, he tenido fiebre intermitente, dolor de cabeza, fatiga y ahora he perdido parcialmente el sentido del olfato. Mi esposo actualmente no tiene síntomas.

El otro día, un amigo me preguntó si sabía quién era el Paciente Cero. Estaría mintiendo si dijera que no había considerado también cómo Covid se arraigó en nuestra escuela. Pero en una pandemia que lleva casi un año y medio, la realidad es que no existe el Paciente Cero. El virus está ahí afuera, pasando de persona a persona, incluso si parece que no lo está. Incluso si pretendemos que está a punto de terminar.