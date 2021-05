¿Dónde está Tehuel?

Por Camila Moreno

La investigación llevada a cabo por la fiscal Karina Guyot arrojó que el encuentro se concretó y que ambos se dirigieron a la casa de Oscar Montes, un chatarrero amigo de Ramos, los dos detenidos que tiene la causa. En primera instancia fueron indagados como testigos, Ramos declaró que se habían visto a la tarde pero que después cada uno se fue por su lado, Montes directamente negó haber visto a Tehuel. En un allanamiento en la casa de Ramos se encontraron el celular y la campera del joven desaparecido. En un teléfono había una foto de los tres juntos, lo que demostró que ambos detenidos mintieron.

A la desaparición de Tehuel hay que leerla -como todas- como una desaparición política. No se trata de un caso aislado, se trata de un joven que pertenece a una comunidad históricamente vapuleada. En América Latina y el Caribe el promedio de vida de las personas trans oscila entre los 35 y 41 años, esto se debe a que son sistemáticamente expulsadxs de los distintos ámbitos de socialización y de trabajo. En Argentina, a pesar de contar desde hace 9 años con una ley de identidad de género, son constantemente víctimas de crímenes de odio y de violencia laboral, física, simbólica y mediática. Tehuel no es ajeno a esto, el desapareció yendo a una entrevista para un trabajo informal y luego las pocas veces que el tema fue levantado en los medios de comunicación su identidad de género no fue respetada.

Pero además este caso reflotó la idea de que tanto para los grandes medios como para una buena parte de la sociedad existen victimas de segunda categoría, Tehuel es un joven de 22 años que falta de su casa hace 60 días y a pesar de eso no ocupa las primeras planas ni el prime time de la televisión. Pareciera que hay desapariciones y crímenes que conmueven más, que las victimas deben cumplir con una cierta cantidad de características que deben ser buenos, que deben ser trabajadores, que deben estudiar, ser clase media y cis genero para ser del agrado de la mayoría y apelar a su empatía. Si su caso sigue vigente es gracias a su familia y a las asambleas de autoconvocdxs que se encargan de viralizar su imagen por redes sociales.

Hoy a dos meses de su desaparición la familia convoca a una marcha frente a la municipalidad de San Vicente y otra en plaza de Mayo, CABA. En cuanto a la investigación es poco lo que se sabe, la causa sigue caratulada como averiguación de paradero, pero desde la fiscalía no descartan en algún momento pasar a desaparición forzada.

La última vez que fue visto Tehuel usaba un pantalón gris, una camisa manga corta blanca, una campera azul, gorra y zapatillas azules. Mide 1,56 metros, tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro.