Miguel Fernandez pidió "salir de esa grieta tan desastrosa que tiene el país"

El contexto en el que retoma sus funciones es desesperante, y el mismo mandatario se encargó de ejemplificarlo en un tramo de su alocución: “Estamos en un periodo crítico: un hospital lleno, con profesionales cansados y recursos que no se consiguen con plata”, enumeró.

Visiblemente alicaído, vestido con una chaleco azul tipo inflable, sweter y camisa, el Intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernandez, volvió a su cargo luego de estar 45 días de licencia tras un episodio grave de salud. La conferencia de prensa -en la que estuvo acompañado por el hasta entonces interino Esteban Vidal- fue realizada en el auditorio del Centro Cívico.

El contexto en el que retoma sus funciones es desesperante, y el mismo mandatario se encargó de ejemplificarlo en un tramo de su alocución: “Estamos en un periodo crítico: un hospital lleno, con profesionales cansados y recursos que no se consiguen con dinero”, enumeró.

Sobre este tema también informó que será en el día de mañana que se realizará la reunión de comité de COVID-19 que estaba prevista para hoy. “Si no hubiéramos hecho la inversión (en la planta de oxígeno) no tendríamos 10 pacientes respirados y 50 con máscara de oxígeno. La planta de repuesto ya está trabajando al límite", describió sobre la dificil situación del distrito.

“Lo de las cepas no lo hemos estudiado", reconoció, y arriesgó que: "Tenemos la Manaos, la Británica, o la Sudafricana, no lo sabemos. Tiene que tener un perfil de ese tipo por la magnitud de los contagios”.

En cuanto a los casos diarios y las largas filas para hisoparse en los CAPS, remarcó que "Estamos amesetados muy alto, es altísimo 50-60 casos por día”.

Y sobre la prensencialidad en las escuelas del distrito fue más que polémico: “Hay que seguir yendo a las escuelas. Sí es que queremos tener clases habrá que tener un poco de frío”.

Sobre su situación personal de salud, manifestó: "Esta situación que me ha tocado afrontar me obliga a pensar distinto respecto de mi mismo y mi familia, y saber que hay un suplente me va permitir cambiar los hábitos de vida, hay que llegar vivo, y esos cambios pueden hacerse si hay un equipo y un suplente”

Reunión con HCD y no seré candidato

“Una de las primeras cosas que voy a pedir es tener una reunión con los 18 concejales del HCD, para charlar de un montón de cosas. Para que los concejales todos sepan en qué momento estamos. Quiero tener un diálogo franco, para que haya un ping pong de ida y vuelta, y fluir entre el ejecutivo y deliberativo. Trato de estar más allá, yo no estoy mirando las elecciones, no voy a ser candidato en 2023 a Intendente”, indicó.

Finalmente pidió: “Salir de esa grieta tan desastrosa que tiene el país, y que las diferencias las discutamos racionalmente”.