Atilra a la Rural: "Nos dice mafiosos un evasor complusivo desde arriba de una camioneta con barro"

"Nos dice que somos mafiosos y aquí en Trenque Lauquen nos conocemos todos, nosotros reclamamos por el derecho de los trabajadores, nos dice él que es un evasor compulsivo y que avala muchas situaciones que no corresponden para los trabajadores rurales”, sostuvo Moreno entrevistado por Oesteba.

En referencia al vice de la Sociedad Rural dijo: “Este muchacho a quien no quiero ni mencionar porque no lo merece. No sé por qué no sale el presidente de la Rural y sale él, creo que quiere ser concejal. Se refiere al caso Mayol que reconoció que tenía trabajadores en negro, aquí San Gotardo reconoció que tenía deudas".

El dirigente gremial invitó a “preguntarse cuáles son las organizaciones que estamos presentes cuando la sociedad tiene problemas, porque él habla desde arriba de una camioneta llena de barro, tiene un discurso lindo para una parte de la sociedad. No representa a nadie, sólo a los dueños de los campos, que lo único que hacen desde la dictadura para acá es presionar a la sociedad para llenarse los bolsillos”.

Por último, hizo referencia a las acciones comprometidas y solidarias que se llevan a cabo desde Atilra en beneficio de la comunidad y comparó con la actitud avara que distingue a la entidad ruralista: “Habla de nosotros cuando pusimos a disposición de la comunidad las instalaciones para la vacunación y no cobramos nada, cuando ellos no donaron ni una bolsa de semilla en este momento. El nuestro es un reclamo legítimo y amparado por la ley para nosotros dentro la ley todo y fuera de la ley nada, habría que ver si eso aplica para ellos ¿no?”, sostuvo.

“Nosotros decimos y hacemos, él habla y después no hace nada" concluyó.