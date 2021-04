"A Clarin habría que sacarle la pauta mientras no cumpla la ley."

Información General 29 de abril de 2021 NEP Cooperativo Por

"Salvo el Grupo Clarín, todos devolvieron el aumento no autorizado de principio de año", dijo, y agregó que existen "demandas cruzadas" por el aumento no autorizado de enero. "Todos los días les aplicamos multas a Clarín, ahora de $19 millones por día", dijo, aunque aclaró que esas sanciones no se están efectivizando.