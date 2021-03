Palabras de Lonko

Las frases de Cejas Pincén que se transcriben a continuación fueron publicadas en el diario "La Opinión" el 17 de julio de 2006 (casi quince años antes de su partida física), en una entrevista que le hiciera el periodista e integrante de nuestra Comisión, Diego Tiseira, y con la cual se generó un necesario debate en días posteriores. El diálogo que mantuvieron se relacionaba con encuentros semanales que Don Lorenzo venía manteniendo con niñes y adolescentes integrantes de familias descendientes de pueblos originarios, para transmitirles las enseñanzas adecuadas.

Decía el lonko en aquel momento:

- “Se trata de que los chicos vayan tomando conocimiento de la historia, porque acá se cuenta la otra historia, que aprendan su idioma que han perdido, sus símbolos y hasta las mismas creencias, que se han confundido a través de los cambios que hicieron los europeos cuando llegaron a América. En la nueva reforma de la ley de educación [aclaración: se refería a la nueva estructura de los Niveles Primario y Secundario, vigente hasta hoy] solicitamos que no se cuente la historia de Argentina como se ha contado hasta ahora, porque no se puede seguir con la mentira".

- "Para volver a rescatar nuevamente los valores de nuestra cultura, habíamos dejado implícito en la Constitución que hay una necesidad de que los pueblos quieren volver nuevamente a ser protagonistas de su propio destino. El destino que nos habían dado los colonialistas era muy trágico y cruel porque significaba aceptar el genocidio que se produjo en América”.

- “Para recuperar toda esa sabiduría ancestral que nos quisieron cambiar, nos resistimos y luchamos para conseguir nuevamente los valores que habíamos perdido”.

- “Habíamos comenzado a trabajar para poder administrar el propio territorio, pero tuvimos mucha resistencia, sobre todo del cristianismo que aquí se impuso crudamente con la cruz y la espada. El idioma tenía que ser practicado en toda América Latina y el cristianismo iba a hacer el papel de gobernante para tratar de cambiar la cosmovisión del mundo a los pueblos originarios e imponer el cristianismo como una verdad mundial. Nosotros nos resistíamos y seguíamos haciendo nuestras ceremonias a pesar de que nos corría la policía, el Ejército, los curas, los obispos".

- “Me gustó mucho la venida de Osvaldo Bayer a Trenque Lauquen, cuando vino por la Revista Clivajes a la Cooperativa, me interesó mucho su charla porque todavía despierta una gran polémica, el roquismo todavía está en el poder, y no quieren que los indígenas avancemos. Fue una justa reivindicación, nunca es tarde cuando la dicha es buena, lo que hizo Bayer fue mostrarle a la gente lo que nosotros no sabemos decir, es un gran escritor, nosotros lo explicamos de una manera más cruda, él lo hizo muy bien, dio a conocer perfectamente bien lo que es la otra historia, a esa otra historia la estamos escribiendo ahora”.







En aquel 2006 todavía se desarrollaba aquí la Semana Nacional de las Campañas al Desierto, y con respecto a esta conmemoración el lonko opinaba que festejar dichas Campañas era como celebrar el día de inicio de la última dictadura cívico-militar. Rememorar esa mirada cuando está por cumplirse el aniversario número 45 del último golpe de Estado parece oportuno, y hay que agradecerle a Lorenzo Cejas Pincén la claridad conceptual con la que ilustró durante décadas no sólo a su Comunidad, sino a la población toda de Trenque Lauquen (al menos a quienes se daban tiempo y espacio para valorar una cosmovisión anclada en estos territorios desde mucho antes que otras maneras de "ver el mundo").