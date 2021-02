CONCEJO ECONÓMICO y SOCIAL: ¿Quién es el "Gringo" que le contó a Alberto Fernandez que los chicos comían cartón?

"Yo quisiera que entendamos que de acá puede surgir otro país, podemos hacer otra sociedad, porque nadie puede estar contento con la sociedad en la que vivimos, seriamente lo digo. A veces me siento a hablar con el Gringo y el Gringo me cuenta las penurias que se viven en los barrios populares, y uno dice “pero esa es mi sociedad también, eso está pasando en este país”. El Gringo llegó a la Mesa del Hambre y nos contó que había chicos que comían cartón cuando la pandemia se empezaba a desatar, que mojaban el cartón y lo comían: ¿ese es el país que queremos nosotros? Yo estoy seguro que nadie quiere ese país, estoy seguro que no. Y estoy seguro también que las condiciones nos han llevado a un punto donde tenemos la oportunidad de repensar todo lo que hemos hecho, y darnos cuenta que si seguimos haciendo lo mismo solo obtendremos los mismos resultados; y que si bien es cierto que el capitalismo existe, también es cierto que el capitalismo debe ser repensado a la luz de la experiencia que la misma pandemia nos ha marcado. Que no es posible pensar una economía sin ética, la economía no es números, la economía es una ciencia humanista aunque nos hayamos olvidado de eso. Y lo primero que tiene es poner en valor al hombre y a la mujer en una sociedad, eso es la economía. Tenemos la oportunidad de construir esa economía más igual, más atenta a estas cosas, porque como bien le gusta decir, no le gusta decir pero indefectiblemente debe decirlo, al Papa Francisco, esta cultura del descarte nos ha llevado al peor de los mundos", expresó el presidente Alberto Fernández encabezó hoy en el Centro Cultural Kirchner, el acto de lanzamiento del Consejo Económico y Social que trabajará en políticas de Estado.

Esteban "Gringo" Castro nació en Moreno, y militó toda la vida en el barrio Cuartel V, una de las zonas más pobres del país, donde conoció a su compañera y actual Intendenta de Moreno, Mariel Fernandez. En el distrito fue concejal en 2006, por el Movimiento Evita, y desde el 2010, Castro está al frente de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), que luego, antes del gobierno de Alberto Fernandez ,se convirtió en UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular).

El líder del sindicato que nuclea a trabajadores de la Economía Popular ya había tenido un encuentro con Alberto Fernandez, en Casa Rosada, donde hablaron de la oportunidad de tener hectáreas productivas que están en manos del Estado, y también de "la vuelta al campo".

Hoy, en el Centro Cultural Kichner, el Presidente citó las conversaciones que tuvo con Castro, y también recordó su participación en la Mesa del Hambre, donde narró lo que sufrían los niños en su distrito. Con esta mención, el Presidente marcó los objetivos que tendrá el Consejo Económico y Social, conformado por empresarios, sindicalistas e intelectuales.

El primer mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, quien presidirá el organismo bajo tres consignas: dialogar, organizar los acuerdos, y acompañar las decisiones.

Beliz señaló que el objetivo es, en 1000 días de trabajo, abordar 25 temas de importancia estratégica organizadas en cinco ejes prioritarios para la vida del país, que serán la comunidad del cuidado y la seguridad nutricional; la productividad con cohesión social; el cambio climático, la ecología y el desarrollo verde; los trabajos y la educación del futuro, y la democracia innovadora.

Para eso, además de los Consejeros, se convocará a 100 expertos del CONICET y se trabajará con un grupo asesor internacional compuesto por Adolfo Perez Esquivel, Enrique Iglesias, Mariana Mazzucato, Ricardo Lagos, Dilma Rousseff, José Mujica, Jeffrey Sachs, Alicia Bárcena, Luigino Bruni, Rebeca Grynspan y José Antonio Ocampo.

Beliz señaló además que los proyectos que impulse el Consejo y que comprometan intergeneracionalmente al país estarán vinculados al sistema de financiamiento internacional.

El Consejo estará conformado por miembros surgidos del diálogo con los sectores empresariales, gremiales, académicos y de la sociedad civil.

Los integrantes

Se trata de Héctor Daer (Secretario General de la CGT); Alicia Bohren (Rectora de la Universidad Nacional de Misiones); José Martins (Representante del Consejo Agroindustrial Argentina); Carolina Castro (Integrante del Comité Ejecutivo de la UIA); Iván Szech (Presidente de la Cámara de la Construcción); Natalio Grinman (Presidente de la Cámara Argentina de Comercio); Hugo Yasky (Secretario General de la CTA); María del Carmen Battaini (Presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales); Marcelo Fernández (Presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina); Antonio Caló (Secretario General de la UOM); Gerardo Martínez (Secretario General de la UOCRA); Sergio Kaufman (Presidente de Accenture Argentina); Esteban Gringo Castro (Secretario de la UTEP); Edith Encinas (Presidenta de Federación Autogestión, Cooperativismo, Trabajo); Carolina Carrillo (Directora del Grupo de Investigación y Desarrollo en el Instituto Milstein); Ana María Llois (Directora del Instituto de Nanociencias y Nanotecnología del CONICET y de la Comisión Nacional de Energía Atómica); Marita Carballo (Presidenta de la Academia de Ciencias Morales y Políticas); Delfina Veiravé (Rectora de la Universidad Nacional del Noreste/CIN); Andrés Rodríguez (Secretario General de UPCN); Beatriz Tourn (Presidenta de Mujeres de la Confederación Argentina de Mediana Empresa); Carlos Achetoni (Presidente de la Federación Agraria Argentina); Ricardo Pignanelli (Secretario General del SMATA); Alberto Barbieri (Rector de la UBA); Sergio Palazzo (Secretario General de la Asociación Bancaria); Paula Bibini (Representante de la Unión de Industrias del Norte Argentino), y Carlos Acuña (Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio).