Trabajadores de Trelau repudiaron los dichos de la patronal

Tras el paro realizado en la fábrica la semana pasada. Desde la empresa salieron a criticar al gremio Atilra, pero reconocieron la deuda y pidieron "tiempo" para afrontarla. Todavía no se llegó a un acuerdo y los derechos de las y los trabajadores siguen siendo vulnerados. La patronal quiso correr el eje de la discusión y los trabajadores le respondieron.

Aquí se transcribe la respuesta de las y los trabajadores de Trelau en una nota titulada "LOS PALOS EN LA RUEDA DEL INGENIERO RIES CENTENO:



Los trabajadores/as de AR DESSIA S.A. y QUESOS TRELAU S.A. responden a manifestaciones infundadas y respaldan en forma irrestricta el accionar gremial de Atilra.

Los trabajadores/as de AR DESSIA S.A. y QUESOS TRELAU S.A., ante las manifestaciones hechas a la prensa por el Ingeniero Gustavo Ries Centeno, «dueño» de ambas empresas para las que trabajamos, aunque bajo la simulada figura ilícita de hacerlo solo para una de ellas (AR DESSIA), sentimos la necesidad de manifestarnos en apoyo de nuestra lucha y en respaldo de ATILRA, la organización gremial que, en defensa de nuestros legítimos derechos y de nuestra salud a través de la OSPIL y AMPIL, ha sabido acompañar nuestra decisión de poner fin a los atropellos de quien se siente patrón de estancia.

Para el Ingeniero Ries Centeno, reclamar que se nos paguen sumas adeudadas desde los meses de Febrero Marzo y Abril de 2020 que ascienden a valor nominal de $13.000, (ya depreciados) por trabajador, parece ser poner PALOS EN LA RUEDA.

Para el Ingeniero Ries Centeno, reclamar que se nos paguen sumas adeudadas desde los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2020 que ascienden a valor nominal de $23.000, (ya depreciados) por trabajador, parece ser poner PALOS EN LA RUEDA.

Para el Ingeniero Ries Centeno, reclamar que conforme la ley y la Convención Colectiva de Trabajo Vigente no se nos descuente premios por asistencia ante licencias y aislamientos por COVID 19, parece ser poner PALOS EN LA RUEDA.

Para el Ingeniero Ries Centeno, despedir un trabajador por inexistente falta de trabajo, sin tramitar el procedimiento de crisis que la ley impone para la utilización de tal causa y no pagar la indemnización correspondiente, parece ser poner PALOS EN LA RUEDA.

Para el Ingeniero Ries Centeno, retener de los salarios de los trabajadores el importe de la cotización sindical y quedársela ilegalmente en beneficio de las empresas y que se le reclame el pago, parece ser poner PALOS EN LA RUEDA.

Para el Ingeniero Ries Centeno no dar cumplimiento a cláusulas del último acuerdo salarial, (pago de permiso por asistencia y compensación de horas caídas) y que se le reclame el cumplimiento, parece ser poner PALOS EN LA RUEDA.

Para el Ingeniero Ries Centeno, no dar cumplimiento debido, a medidas de seguridad e higiene (Constatadas en expediente Ministerio de Trabajo) y que se le reclame el cumplimiento, parece ser poner PALOS EN LA RUEDA.

Para el Ingeniero Ries Centeno, que se le reclame el ejercicio de la libertad sindical a la representación de los trabajadores en la empresa, parece ser poner PALOS EN LA RUEDA.

Para el Ingeniero Ries Centeno, que se le reclame la regularización de deuda para con ATILRA, OSPIL Y AMPIL, gran parte de la cual nos ha sido retenida de nuestros salarios y se la ha quedado en beneficio de las empresas y que es de aproximadamente $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) parece ser poner PALOS EN LA RUEDA.

Para el Ingeniero Ries Centeno, que los trabajadores exijamos la regularización de la situación de simulación ilícita de jugar con dos empresas, una de las cuales (AR DESSIA, que figura como nuestra empleadora) está completamente endeudada y carece de solvencia financiera y bancaria, mientras la otra (QUESOS TRELAU S.A.) factura y cobra todos los productos que elaboramos, tornando de ese modo incierto e incobrables los créditos laborales, entre otros, parece ser poner PALOS EN LA RUEDA. (Adjuntamos copia de un poder por el cual el Ingeniero Ries Centeno tiene amplio poder de DISPOSICIÓN y ADMINSTRACIÓN sobre QUESOS TRELAU S.A.) dejando muy claro que es el dueño y que hay una empresa intermediaria a nombre de TESTAFERROS).

PARA ESTE SEÑOR, QUE TANTAS VECES NOMBRAMOS Y AL QUE TANTAS VECES LE RECLAMAMOS TODO ESTO, LUCHAR POR LO JUSTO ES PONER PALOS EN LA RUEDA.

Para nosotros los Trabajadores/as de AR DESSIA S.A./QUESOS TRELAU S.A., se trata sólo de hacer valer nuestros derechos, que no se apropie, este señor, de nuestro salario, ni de nuestra salud y la de nuestras familias.

Es decir, Ingeniero, que si Ud. es sincero y tiene algo de sensibilidad y responsabilidad social lo que le pedimos es que no ponga PALOS EN LA RUEDA PARA QUE PODAMOS CUBRIR NUESTRAS NECESIDADES BÁSICAS YA QUE HASTA AHORA ESTO NO HA SIDO POSIBLE POR SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.

TRABAJADORES/AS DE AR DESSIA S.A./QUESOS TRELAU S.A.