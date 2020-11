Abuso sexual infantil: Histórico reclamo a la Justicia y organismos de Niñez

“Tenemos que llegar a esto porque no nos escuchan, porque se quedan en sus oficinas con aire acondicionado, porque nos mandan de acá para allá, porque desconfían de nuestras historias que son muy dolorosas” descarga palabras y lágrimas la mamá de una de las tantas víctimas de abuso sexual infantil que tiene Trenque Lauquen.

El reclamo fue contundente y se apoyó sobre dos ejes muy claros, la falta de justicia, tanto en las condenas que se logran como en la impunidad de la mayoría de las causas, y un laberinto violento de la burocracia que alentó a la familia de las víctimas a este histórico estallido que se produjo en la ciudad.

La manifestación se concentró en la Plaza San Martín a las 10 de la mañana. Para esa hora ya se observaba una gran cantidad de personas, en una ronda que se hizo cada vez más grande y que culminó en una gran caravana con cientos de manifestantes.

Con carteles en alto de los responsables de haber cometido delitos sexuales contra la infancia, la marcha dio inicio en la Plaza y fue en primer término hasta la Fiscalía, luego al edificio del Poder Judicial y a la Asesoría Judicial de Menores. Luego, siguió por la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio y terminó en las puertas de la Municipalidad.

Las locaciones elegidas no fueron azarosas: denunciaron a un sistema estatal que no da respuestas, a la Justicia como generalidad, pero incluyeron a la Municipalidad y su oficina de género, el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, y a la Asesoría de Menores.

A paso rápido, bajo el intenso calor de la mañana trenquelauquense, sonaban los redoblantes por las calles céntricas de la ciudad al grito de Justicia y Encubridores.

“No queremos sentir que estamos pidiendo fravores”

“Estamos marcando un antes y un después de hoy. Por los niños y niñas que no los escucharon o por lo que no pueden hablar. Estamos aquí con nuestras historias, nuestros reclamos y nuestro pedido de justicia. Queremos que el proceso judicial avance por derecho y no porque la familia lo pide, pedimos acompañamiento y que se nos informe sobre el proceso y no sentir que estamos pidiendo favores. Nos preguntamos todos por qué hay tantas causas, por qué hay que esperar tanto tiempo para las fechas de los juicios, porque en el proceso está puesta la mirada en la víctima y no en el victimario” dijo Lorena Campelo desde la Plaza San Martín, la única oradora que tuvo el acto.

“Estamos esperando un cambio que es urgente y debe darse ya. Hay ineficiencia e ineptitud en el sistema estatal, hay condenas irrespetuosas con estos delitos, penas excarcelables. Las leyes son de 1980 y necesitan ser actualizadas. El funcionamiento del sistema no debe excusarse en las leyes porque se han naturalizado prácticas lentas e ineficientes, no sólo las leyes sino el sistema es cómplice y perpetúan los abusos sexuales se puede seguir vulnerando la inocencia de las infancias porque las consecuencias son leves o inexistentes, ese es el mensaje”, se indignó en la lectura del documento oficial de la convocatoria.

Campelo advirtió que “siguen caminando por la calle porque no hay registro con base de datos sobre los violadores. Hoy decimos basta, no negociamos con los abusadores, tenemos una postura y estamos inmersos en un sistema que debe cambiar de manera urgente. Qué se puede hacer para cambiar esto, qué grado de participación tienen los funcionarios y las instituciones para cambiar esto”.

En otro párrafo de sus duscurso expresó: “Hoy venimos a irrumpir con nuestro grito que surge del dolor, del amor y un desesperado pedido de justicia. Este es un reclamo colectivo y un pedido de respuesta urgente, queremos que algún representante de las instituciones nos explique que van a hacer para que el sistema que hoy no da respuesta empiece a estar a la altura”. Y nombró una por una las instituciones que tienen injerencia en la temática: “Fiscalía, defensoría del menor, juzgado de familia, de menores, servicio local de derechos de niños y niñas, oficina municipal de género y familia, asesoría de menores entre otros porque no sabemos dónde golpear las puertas, en todo este tiempo deberían ser ellos los que tendrían que haberse acercado”.

Por último, pidieron que se deje de lado la excusa de la pandemia. “Basta de mirar para el otro lado, vinimos a visibilizar a la pandemia que mata a nuestra infancia, invitamos a construir una nueva sociedad para hacer cambios desde adentro. Nos mueve la fuerza arrolladora del amor, la esperanza y la justicia” concluyó el documento.