"Lo que la cuarentena no se llevó": relatos jóvenes desde la Escuela

El relato de esta historia, comienza en las tierras de Eroda. Donde a una pareja les toca enfrentar una situación en la cual se tienen que poner manos a la obra.

Eran alrededor de las doce del mediodía, cuando William emprendió su regreso a casa como todos los días, pero con la excepción de que hoy volvía con una noticia inquietante a la cual no sabía cómo iba a reaccionar su pareja.

Después de unos diez minutos, William se adentró a su casa, Al llegar a la parte de la cocina no pudo pasar por desapercibido el olor a su comida favorita (Pollo relleno de queso mozarela, envuelto en jamón crudo y puré de papas) Con la cual lo estaba esperado su amado Harold. Lo saludo con un beso y una sonrisa forzada, A la cual Harold se dio cuenta pero no acoto nada pensando que capaz solo había sido solo un día pesado en el trabajo.

Harold- Lou podes poner la mesa (Lou apodo de William)

William-Si ya voy espera que me termino de lavar las manos

Después de que William termino de poner la mesa, Harold llego con la comida, apoyándola en el centro de la misma para que cada uno se sirviera más cómodo.

Luego de unos minutos de saborear la exquisita comida preparada por Harold, el mismo inicio la conversación

H- Día pesado en el trabajo?

W- porque crees eso? (dijo un poco inquieto por la pregunta)

H- Por la caripela que tenes Lou, Contame

W- Es que, emmmmm, me prometes que no te vas a enojar

H- dale Lou me estoy asustando

W- Ee-es que me despidieron.

A Harold le tomó por sorpresa esa noticia, ya que se esperaba un “me dieron mucho papeleo” o “me manche la camisa con café otra vez” Pero la noticia no era ni parecida a las cuales él se imaginaba.

Después de unos minutos de silencio y de pensar que pasaría ahora con sus vidas ya que el trabajo de William era el único ingreso que tenían, Harold hablo.

H- Bueno, no pasa nada Lou, ya encontraremos otra forma de conseguir dinero

W- Perdón Hazz, todo es mi culpa (Hazz apodo de Harold)

H- no digas eso Lou

W- Pero es verdad!! Si no fuera porque no puedo dormir muy bien en las noches, no me hubiera dormido en el trajo , Y no me hubiera perdido la junta con la nueva empresa con la que supuestamente íbamos a cerrar un trato súper importante.

H- Exactamente por eso, no es tu culpa el no poder dormir bien. Tranquilo Lou, en serio, no te hagas mala sangre con el “qué hubiera pasado” porque ya está, Y estoy seguro de que vamos a salir de esta.

A todo esto William ya se encontraba llorando y culpándose por lo sucedido, en lo que Harold se acerca para abrazarlo y depositar un beso en su frente, a lo que William le responde aun llorando y con la vos entre cortada

W- Te amo, no sé qué haría sin vos.

Después de esta emotiva e importante charla, los dos decidieron pasar toda la tarde acostados en el sillón de la sala con su perro Cliford mirando “FRIENDS”. Un rato más tarde William se encontraba medio dormido, pero todavía atento a la serie, y Harold mientras que le hacía mimitos en la cabeza y veía como se le iban apagando poco a poco la luces a William, estaba pensando en que podrían hacer ahora para generar dinero. Por su cabeza pasaron ideas como “abrir una florería”, “hacer pasteles”, “limpiar casas”, “dar clases de algo” y así estuvo un buen rato hasta que se acordó que ellos tenían una huerta a la cual no le dieron mucha importancia por un largo tiempo, asique levantándose silenciosamente del el sillón donde se encontraban los dos recostados, también colocándose un abrigo y sus pantuflas, salió hacia la parte de atrás de la casa dirigiéndose hacia la huerta. Al llegar le costó un poco entrar ya que la puerta se encontraba bloqueada con algo que hacia peso del interior de la misma, luego de unos minutos consiguió entrar llevándose una sorpresa con la que iban a resolver sus problemas. Volvió a la casa lo más rápido que pudo para poder contarle a William la idea.

H- LOUU!

Entro corriendo y gritando su nombre a la sala en donde ya se encontraba durmiendo William. Pero por los gritos se levantó exaltado y sin entender nada de lo que estaba pasando, el mismo vio cómo su novio el cual entro corriendo, piso uno de los juguetes de Cliford que se encontraba tirado en el piso y termino estampándose contra una mesa ratonera que se encontraba frente al sillón.

H- Auch

Dijo mientras se frotaba un codo y bajaba de la mesa.

W-Estas bien?

Hablo William mientras se reía de la situación pero todavía no entendía el por qué Harold había entrado tan exaltado al lugar.

H- No te rías!! Pero si estoy bien

W- Bueno perdón, que esperaba que hiciera si chico el porrazo te diste

H- Tenes razón, pero bueno fue por una buena causa

W-Porque sería una buena causa pegarse un porrazo contra la mesa

H-El porrazo no!

W-Entonces el que?

H-El haber entrado exaltado

W- Ahhhhhh, igual sigo sin entender el porque

H- Y es obvio si no te lo dije

W- Bueno dale contame!

H-Bueno bueno bájame el tonito que no te cuento nada

W- Bueno amor, me podes contar cual fue la razón por la cual entraste así a nuestra casa y casi me quedo viudo

H-Mucho mejor. Bueno la cosa es así, ya tengo la solución a nuestros problemas

W- Como dices que dijiste

H- Ja chistoso, pero enserio se me ocurrió una re idea

W- A ver

H-Bueno, viste que nosotros teníamos la huerta

W-Sip, pero la dejamos en banda hace más de un año

H-Si pero no

W- Eh?

H-Ósea sí, no le dimos bolilla hace un tipo pero de todas formas hay cultivos, los cuales no son

cualquier cultivo y son la respuesta a nuestra situación.

W-Cuáles? Y a que queres llegar con esto Harold?

H-Son sandias, muchas sandias y a lo que quiero llegar es que tuve la idea de empezar a venderlas ya que no hay muchas de estas hoy en día en la ciudad

W- Vos decís? No creo que tengamos un buen ingreso si solo vendemos sandias

H-Para, no me dejaste terminar de reformular mi idea, lo que se me ocurrió no es solo venderlas si no inventar un nuevo producto a base de sandias

W-Okey? Cual sería ese producto

H-Todavía no lo tengo cien por ciento definido, pero creo que, ahora que se acerca la época de calor, y por lo que veo se viene heavy, tendríamos que hacer alguna bebida o postre frio, que estoy seguro de que la gente va querer consumir, ya que la heladería del pueblo cerro y lo único que hay para soportar el calor son las típicas bebidas que hay todo el año.

W- Buen punto, perooo que podríamos hacer

H-Yo creo que va a ser más fácil hacer algún tipo de bebida

W-Si puede ser, pero ¿Qué tipo exactamente de bebida? ¿A cuánto las vamos a vender? ¿Dónde las vamos a vender? ¿Rendirá frutos a un futuro esto?

H-Detalles Lou, pero lo primero es crear el producto, así que mañana temprano nos ponemos en búsqueda de recetas para empezar lo más pronto posible.

Luego de un rato de seguir ajustando detalles de la situación, los dos procedieron a irse a dormir temprano, para mañana a primera hora poner manos a la obra en la creación de la bebida.

A la mañana siguiente, luego de despertarse, vestirse y desayunar. William, Harold y Cliford fueron hacia la huerta a buscar una sandía, luego de un rato se volvieron a adentrar a la casa Harold se puso en búsqueda de recetas y William en búsqueda de algún puesto en el centro donde podrían llevar a cabo la venta venta de la bebida ya bautizada “WATERMEN-SUGAR” pensada por Harold, ya que para el si estaba escrito en inglés iba sonar mejor y dicho y hecho así era.

Pasaron alrededor de quince horas de producción y planificación, pero para el final del día ya tenían todo resuelto, producto, lugar, pagina web, hasta clientes los cuales vieron este nuevo emprendimiento desde la página de la ciudad y ya estaban ansiosos de probar la bebida nombrada en la misma.

RECETA

- Cuatro porciones de sandía

- Dos cucharadas de azúcar

- Cinco hielos

- Vodka (sólo para mayores de edad)

Una semana más tarde, la cual fue lo que tardaron en instalarse en su nuevo puesto que se encontraba en el centro de la ciudad justo al frente de una de las plazas más conocidas del pueblo, Harold todavía no podía creer como William había podido encontrar ese lugar y a un gran precio.

Luego de dos días ya instalados en el lugar con todos los materiales que necesitaban para crear los “WATERMELON-SUGAR” que ya era tendencia en el pueblo, porque todos lo querían probar, Una mala noticia arazá con el proyecto, el pueblo y hasta el mundo.

H-Yo no puedo creer que justo ahora que ya teníamos todo listo, nos caigan que tenemos que hacer cuarentena en casa hasta aproximadamente DOS MESES CON POSIBILIDAD DE MAS

W-Yo tampoco lo puedo creer, pero Hazz es mejor quedarnos en casa a salvo del virus que en el negocio donde iba a entrar y salir gente las cuales no podríamos saber si están contagiadas o no

H-Bueno ahí Tenés razón…pero ahora que hacemos? Ya teníamos literal mente todo listo para arrancar con los pedidos… que vamos a hacer ahora pedidos a domicilio!?(Dijo sarcásticamente)

W-Hey! No es mala idea esa, solo que tendríamos que ver medidas de seguridad para no contagiarnos, como usar ¿barbijo? Creo que así se llama lo vi por la tele

H-Pero Lou tenemos que hacer CU A REN TE NA, no podemos salir nosotros tampoco.

W- Si ya sé, pero por lo que hablo el intendente es que en Eroda todavía no habían casos, y que estamos en fase uno solo para sacarse las dudas si hay alguien contagiado ya que el virus se hace presente después de diez días, y que obligatoriamente por lo menos dos semanas si o si tenemos que hace cuarentena, después se iba a ver si podemos subir alguna fase, las cuales ya en fase dos se habilitan los deliveris

H- Bueno y que hacemos

W- Lo único que podemos hacer ahora es esperar que pasen estas dos semanas lo más rápido posible y que habiliten fase dos Mientras que pasaban los días encerrados en su casa, estuvieron planeando el cómo harían para mpezar con los pedidos a domicilio, los cuales tenían bastantes, ya que los publicaron en la página la idea y muchas personas ya estaban esperando su “WATERMELON SUGAR”.

Luego de esos quince días en cuarentena obligatoria el intendente de Eroda tenía que dar un aviso sobre qué pasaría a partir de ahora

H-Louuuuuuu! Ya esta por arrancar la conferencia!!

Dijo gritando por la ventana de la cocina, que daba hacia el patio de la casa donde se encontraba William que había salido con Cliford para que haga sus necesidades

W- Ahora voooy! Dale Cliford apura el tramite!

El perro obviamente no entendía ni una palabra de lo que decía su dueño, pero con las acciones que hacia entendió que era hora de adentrarse en la casa, que fue exactamente lo que hicieron los dos.

Cuando ya se encontraban dentro de la casa, William fue directo a la sala, donde se imaginaba que iba a estar Harold esperándolo para ver la conferencia del intendente. Esperando que de las palabras del mismo dieran buenas noticias, los dos se encontraban un poco nerviosos, porque dependiendo de decisión que se haya tomado, iban a poder o no empezar a trabajar en su nuevo emprendimiento.

(Discurso que dio el intendente en la conferencia)

-“Como todos saben, la situación por la que estamos pasando es delicada y por ahora sin ningún resultado cien por ciento seguro para prevenir el contagio, las medidas de prevención establecidas son, uso del barbijo, higienización total con uso de alcohol para mayor eficacia, no compartir elementos los cuales estén en contacto con dos o más personas, estar a dos metros de distancia con nuestros pares, y otras medidas que ya son de público conocimiento, pero la más importante, principal, y conveniente es quedarse en casa”

W-Gracia por re nombrar los protocolos, LOS CUALES YA ESTABAMOS ENTERADOS PERO PODES IR DIRECTAMENTE A LA PARTE DE QUE VA A PASAR AHORA, GRACIAS.

H-Bueno no te alteres, que acá sos vos el más serenos de los dos, y si vos te descontrolas yo me descontrolo el doble

W-Tenes razón, perdón, pero es que el señor este le está dando muchas vueltas al asunto, cuando los único que queremos saber todos es que va a pasar a partir de ahora

H- La verdad si pero bueno….COMO QUE PROPAGANDA MAN ME TENES QUE ESATAR CARGANDO!!

W-Y ahora quien es el alterado…

H-Shhhh, cállate porque te revoleo con Cliford

W-Yes daddy

H-Hahahahaha, que tarado

Luego de unos minutos volvieron a transmitir la conferencia.

“Y bueno ahora la noticia que creo que los tenia a todos muy inquietos”

H-Chocolate por la noticia

“La decisión que tome, a base de las pruebas que se estuvieron evaluando en estas dos semanas, afirman que no hay ningún indicio del virus en Eroda, por lo cual voy a proceder a habilitar hasta fase tres, en las cual, ya se proceden a habilitar los negocios, reuniones con no más de diez personas por casa, salidas con el fin de ir a buscar alimentos o medicamentos, las cuales no pueden durar más de una hora y media”

W-Huuuuy zafamos de los pedidos a domicilio

H-VAMOOOO MANAOOOOS, mal re zafamos, que bueno ya en dos días vamos a poder ir al negocio

W-Aunque todo el pueblo seguro vio la nota, igual publica en la página, que ya pasado mañana es la inauguración de “PRINSES PARCK” (nombre del local).

Luego de un mes de la inauguración, el local “PRINCES PARCK” era totalmente un éxito en la ciudad, no solo por la bebida “WATERMELON SUGAR” tan reclamada por la gente, sino también por los dueños los cuales se hicieron muy queridos en el pueblo.

A este emprendimiento luego ser furor por más de dos años en el pueblo de Eroda, se le presentó un nuevo proyecto, en cual consistía en colocar más de estos negocios en ciudades y pueblos cerca de la misma, en cual accedieron, y ahora no era solo un pequeño local en un pequeño pueblo, era una franquicia nacional con mucho éxito gracias a su aclamado producto, que luego de un tiempo tuvieron que agregar más opciones de sabores como, CUCÙ (El cual consistía en una mescla de frutos rojos), CACTUS(Que era kiwi con vodka),ADORE YOU(A base de frutillas y limón), GOLDEN(de mango y ananá), FEARLES(era un batido a base de alimentos verdes) y muchos más.