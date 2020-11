Desalojen a los de abajo

El jueves 29 de octubre de 2020 marca con la fuerza de los hechos en sitios y contextos dispares una misma conclusión: el que no cuenta con poder económico difícilmente (por no decir jamás) conseguirá resoluciones judiciales que contemplen sus derechos, aún los más básicos. Una nota de la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen.

En Guernica (partido de Presidente Perón), muy temprano, un operativo descomunal de las fuerzas de seguridad bonaerense expulsó de un predio a las personas que se mantenían acampando, a la espera de una solución habitacional. Hubo gases y balas de goma, y alrededor de 36 detenidos, que aparentemente estaban recuperando su libertad en horas de la tarde.

Cientos de familias se habían retirado del predio en semanas anteriores, luego de negociar con autoridades bonaerenses, de modo que afortunadamente el desalojo violento no encontró tanta gente en el predio como la que había meses atrás.

El acceso a la tierra y la vivienda de millones de argentinos sigue siendo una utopía, a la que ni siquiera le cabe la definición de Eduardo Galeano: "Las utopías sirven para caminar". Este sueño permanentemente frustrado inmoviliza a millones de compatriotas, y los sume en la desesperanza. Su único derecho inamovible es a un desalojo.

Mientras tanto, en Santa Elena (Entre Ríos), una jueza de apelaciones dio la razón a los hermanos varones y la madre de Dolores Etchevehere. En el medio de una disputa escandalosa, por bienes incluidos en una sucesión enturbiada con los manejos nada transparentes de los "ganadores" con el fallo de hoy, el Poder Judicial (en este caso entrerriano) rápidamente se contradice a sí mismo para terminar haciendo lo que acostumbra: fallar a favor de los sectores económicamente más poderosos. Si Patricia Bullrich festeja en el lugar, ya sabemos que la decisión no ha sido favorable para los sectores que anhelamos un país menos desigual. Una vez más, "la Justicia" palmea los hombros de los que concentran propiedades y se las privan al resto. Parece que toda esperanza de que esta "tradición" cambie, es otra utopía absolutamente inalcanzable, de ésas que no ayudan a caminar en búsqueda de un futuro mejor para las mayorías que constituimos la fracción no acaudalada del pueblo argentino (porcentaje mayoritario al que "el servicio de Justicia" le resulta una entelequia, muy pero muy lejana).