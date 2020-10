Nora Cortiñas: “las Madres repudiamos el desalojo, en vez de reprimir el Gobierno tiene que construir viviendas”

Esta madrugada la policía comandada por el Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, en un operativo que involucró 4000 efectivos, comenzó el desalojo de la toma de tierras en Guernica. Nora Cortiñas repudió la represión y dijo que el Gobierno no debe intentar disciplinar al pueblo que lucha por sus derechos.

En medio del desalojo en la toma de tierras en Guernica, Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora brindó su apoyo a las familias que luchan por una tierra para vivir.

Aquí la entrevista realizada por La Izquierda Diario:

“Las Madres repudiamos el desalojo, en vez de reprimir el Gobierno tiene que construir viviendas, no intentar disciplinar al pueblo que lucha por sus derechos. El daño que les han hecho a esos niños, a esas familias que estaban allí, repudiamos esta represión y nos duele profundamente” expresó Cortiñas.

Agregó: “tanto Berni, como Larroque, Kicillof y Alberto Fernández, que avalaron este operativo, venían amenazando con represión y beneficiando a sectores privilegiados en vez de dar soluciones de fondo al problema de la vivienda, quieren disciplinar al pueblo, es siniestro. El Estado es responsable por el daño a estas más de 1400 familias”.

Asimismo, Norita se refirió a la situación de las niñeces en el predio: “pienso en la cantidad de niños y niñas que fueron víctimas de semejante violencia, viendo como las pocas cosas que tienen se quemaban porque la policía las prendió fuego. Esas imágenes no se les van a borrar más. El Gobierno no tiene derecho a reprimir así, su obligación es construir viviendas para las miles de personas que no tienen un techo”.

Concluyó: “semejante operativo descomunal, con 4000 policías. El Gobierno no tiene derecho a hacer esto, es lamentable. Plata hay para que la gente tenga techo, pero se las dan a la policía, a las Fuerzas Armadas y benefician a los sectores privilegiados. Las Madres rescatamos la historia de cada niño y niña, de cada mujer, de cada familia que estaban allí luchando por un lugar donde vivir”.