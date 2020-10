Movilización vecinal por el agua de Trenque Lauquen

Tras tomar conocimiento de la decisión del Municipio de realizar 27 nuevas perforaciones en el sector norte de la ciudad, piden que no se tire la última fuente de agua dulce. Especialistas aseguran que el reservorio de agua se encuentra en el sur, donde la tierra es más cara y se hacen los más grandes negocios inmobiliarios, pero desde el Ejecutivo se insiste en perforar el norte. Una preocupación ambiental que se suma a la contaminación por agrotóxicos que ya sufre la población.

Un grupo de vecinas y vecinos de Trenque Lauquen pelean contra intereses económicos y con el apuro del Municipio en realizar 27 nuevas perforaciones en el sector norte de la ciudad. Se dieron a conocer luego de solicitar una audiencia con el intendente Miguel Fernández y no obtener respuestas.

Muestran preocupación por la cantidad de perforaciones que se hacen en el norte de Trenque Lauquen, por la calidad del agua y el impacto ambiental que ocasionaría. En este sentido, reclaman que se cuide el recurso y buscan asegurar agua de buena calidad para las nuevas generaciones.

En el marco del reclamo, citan al hidrogeólogo Jorge Mugni, quien asegura que el verdadero reservorio de agua se encuentra en el sur, pero a pesar de la opinión del experto los pozos se siguen planificando hacia el norte.

La obra que pretende concretar el Municipio y por la que hoy ya se abrieron los sobres para la licitación plantea la perforación de 27 pozos sobre la calle Vicente López en una distancia de 1200 metros, por lo que las perforaciones quedarían ubicadas una cada 40 metros aproximadamente. Y de concretarse, se suman a las más de 60 existentes. Además, denuncian abandono en los pozos ubicados en la calle Tala, advirtiendo que se trata de un riesgo para la comunidad.

Tras ser revelada la problemática planteada desde la movida vecinal, se sumaron al reclamo los barrios Parque, Evita Centenario, Bicentenario y Aramendi.

Piden que no se tire el último acuífero de agua dulce de Trenque Lauquen, y aseguran que los 64 pozos que ya se encuentran en ese lugar están salinizados y ya no sirven. Ahora esperan una respuesta política para que la obra no avance y se cuide el recurso y sobre todo la salud de la población.