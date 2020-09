EL SHOW NO SIEMPRE DEBE CONTINUAR



Este jueves a las 21.30 hs Boca vuelve a jugar un partido oficial de fútbol después de 6 meses. Será en Paraguay vs Libertad por la Copa Libertadores, la cual CONMEBOL obligó a los clubes a jugar a pesar de estar atravesando lo peor de la pandemia.



Los clubes argentinos, que en su momento se opusieron al retorno del fútbol en Septiembre, fueron notificados que la no presentación equivale a la pérdida de puntos y aplicación de multas económicas.



Queremos volver a ver a Boca, queremos volver a sentir la adenalina de la copa, hablar de fútbol y pronosticar resultados. Incluso anhelamos más que nada volver a la tribuna. Pero para nosotros y nosotras todo queda en un segundo plano cuando lo que está en juego es la salud.



Recordemos que las copas europeas se jugaron cuando el pico de contagios y fallecimientos estaba en franca decaída. Como siempre, con la intención de copiar todo lo malo que viene del viejo continente, la CONMEBOL quiso hacer los deberes con FIFA y organizar su torneo más importante en el peor momento de todos.



¿En qué contexto va a jugar Boca este jueves? Sudamérica es el epicentro mundial de la pandemia; casi 20 jugadores profesionales del plantel se contagiaron y competirán en alto rendimiento ante la incertidumbre de posibles futuras secuelas del virus en el cuerpo; las prácticas tuvieron que verse interrumpidas; no se permiten entrenamientos de 11 vs 11; nuestro director técnico es un ex paciente oncológico y, por lo tanto, está dentro de la población de riesgo. El sentido común indica que no están dadas las condiciones para tener a toda una delegación desplazándose de aeropuerto en aeropuerto. Pero, como ya sabemos, Alejandro Domínguez tiene motivaciones que exceden la lógica. Su gestión al frente del fútbol sudamericano ya era desastrosa sin pandemia, pero ahora ya ni disimula su total falta de decencia.



Si hasta impusieron que los partidos se tienen que jugar si hay al menos 7 jugadores de cada delegación que no estén contagiados. Todo es ridículo.



Boca es nuestra vida. Respiramos azul y oro. Estamos desesperados y desesperadas por pisar nuevamente La Bombonera y cantar los himnos que llevamos en el corazón desde que nacimos. Pero también entendemos que, en momentos como estos, hay prioridades. Y el negocio jamás puede pesar más que la salud.



Con los hospitales al borde del colapso y miles de familias que no pudieron despedir a sus familiares, el retorno del fútbol es una falta de respeto a la vida y a las personas.

* Escrito difundido por Hinchas del club Boca Juniors "Boca es Pueblo".