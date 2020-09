REZAMOS EN UN RÍO, SIN AGUA

Por Federico Tártara

Una conductora de TV en CANAL 9, toma cloro en vivo. Canchera hace la suya, horrible. Saltan los y las que, por otro lado, buscan decir que no se anima a tanto: “No tomó”. Realmente que importa. Tanto costaba ver lo que podía llegar a ocurrir y que, finalmente, ocurrió: dos muertos por tomar dióxido de cloro (CDS), entre ellos un niño. La ANMAT tarde, no lo tenía prohibido. El Enacom no actúa. Las denuncias no sirven realmente para nada si se licuan en el tiempo, y en todas las instancias donde incide más el poder mediático que un artículo que no deje lugar a dudas.



De todas maneras el punto, es el otro. O, en realidad, somos todos los otros y otras. ¿Donde estamos nosotros y nosotras, nosotres? ¿Por qué Viviana Canosa sigue al aire? ¿Por qué los televidentes siguen mirando ese programa a esa hora, y en ese canal? ¿Por qué no renunció uno solo de los panelistas de ese programa? ¿Por qué no hubo repudio de parte del CANAL, de otros periodistas; en fin: de alguién? Todo continuó como si nada hubiese pasado.



Esto también es el virus de la pandemia, en cierto modo llegamos con estas actitudes producto de cómo se nos mercantiliza la vida en medio de una marejada de likes, reacciones, todo lo vale, y no importa lo que digo, pues mañana diré y haré cualquier cosa. Recuerdo tanto, en estos momentos, otras actitudes. Como se discutía, se debatía, tratando de llegar a un punto de acuerdo en el colectivo de los sueños. Por momentos no hay más que pura mierda en todos lados.



Está pasando acá en Bragado









El virus cambió de lugar, y empezó con una transmisión comunitaria en el interior profundo del país, que nada está preparado para esto. No hay preparación psicológica para lo que se viene. Nunca se vivió de esta manera. Acá, en el interior, no hay necesidad de birra y papas cheddar, gracias a Dios nunca se necesitó de palertimizar el club Defensores, Atlético, Juventud Unida, esos hermosos buffets. Bien, en todas las provincias los abuelos y abuelas no se los vela hasta que no son muy grandes en edad, pasados los 80, ahora nadie sabe cómo será. Que triste. Que se puede hacer donde se tuvo una expectativa de vida tres cuartos de siglo como mínimo. Cuánta sorpresa y dolor causa, por poner un ejemplo para traer algo de realidad, lo que pasa en Bragado. Tres muertos en un día, el sábado. Más de 30 muertos en la estadística general. La terapia intensiva está estallada, acá -repito- en Bragado. Cientos de casos COVID-19 y en ascenso, -repito- acá en Bragado. ¿Cuando Bragado colapsó por “gripe”?



En las provincias la situación es realmente alarmante, y el desenlace, como desde el 19 de Marzo, es incierto. Pasaron casi desapercibidas las declaraciones del Gobernador de Salta, Gustavo Saenz, cuando habló en teleconferencia nada más y nada menos que con el Presidente de la Nación, Alberto Fernandez. En un momento, el mandatario salteño tiró una de terror: “La preocupación más grave es en el departamento Rivadavia donde están las comunidades originarias donde no les puedo decir que se laven las manos porque no tienen agua”. Más allá de las lecturas políticas que se puedan hacer sobre las responsabilidades: ¿De qué estamos hablando? ?Hace falta decir que el Estado tiene que garantizar el agua, para darle pelea al virus más mortal del tiempo reciente?



Los y las idiotas están quemando los barbijos







Primero fueron unos abuelos, muy quemados por los grupos de Facebook, donde encontraron esa contención que nosotros no les damos. Hay que hacerse cargo. El volumen altísimo de Crónica TV por la mañana se desplazó al teclado y a las cadenas de Whatsapp, y la locura propiciada casi metida a la fuerza una y otra vez por los que verdaderamente ganan con esto. Pobres viejos, quemando frente al obelisco unos barbijos y diciendo viva “Cristo Rey” o que “Bill Gates” y no que cuanta cosa, más.



Este 06 de Septiembre de 2020 prendieron una fogata frente al Obelisco. No fue en contra de la pobreza, la indigencia, la exclusión. No fue un reclamo para los trabajadores y las trabajadoras. No fue, como ayer nomás, para pedir que se vayan todos y todas, sino que fue para quemar los barbijos. Sí, fue en medio de una pandemia mundial, donde no hay vacuna ni remedio, fue en medio de que todas las terapias intensivas estallan a lo largo y ancho del país, fue en un contexto donde tenemos más de 10 mil casos por día. Así fue, y ojalá que así lo cuente la historia. No creo que este hecho nos despierte indignación, sino que nos sumerge en una profunda tristeza, de la misma manera que cuando vemos por TV muchísimas personas abarrotando los bares por una birra artesanal con papas cheddar.



No hay manera de salir de esto así. No podemos seguir rezando en un río, sin agua.