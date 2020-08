Por Hugo Tiseira

En el siglo pasado ha habido inventos importantes, pero creo que ninguno logró superar la trascendencia de la Radio.

Hoy, 27 de agosto, se cumplen los 100 años de la primera transmisión radiofónica a nivel mundial, realizada desde los techos del Teatro Coliseo. Enrique Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza quedaron en la historia como “los locos de la azotea” al ser ellos los que llevaron adelante este maravilloso invento.

La ópera “Parsifal” marcó el comienzo de las transmisiones; solamente un centenar de hogares tuvieron el privilegio de escuchar esta primera entrega. Debido a este suceso comenzó a surgir el gran negocio de receptores de radio, que con el correr del tiempo se fueron perfeccionando para ganar en calidad.

Pronto comenzaron las transmisiones deportivas tales como la histórica pelea de Luis Angel Firpo y Jack Dempsey desde los Estados Unidos o el primer partido de fútbol que disputaron Argentina y Uruguay en la cancha de Sportivo Barracas el 2 de octubre de 1924, encuentro que fue transmitido por Hugo Martínez Seeber, marcando el camino para lo que sería la gran explosión del deporte a través de la radio. Fútbol, boxeo y automovilismo coparon las preferencias de los oyentes.

Desde que tengo memoria recuerdo relatos inolvidables de los hermanos Sojit en automovilismo, con las competencias del TC disputadas siempre en rutas argentinas y las históricas carreras del “Chueco” Fangio en Europa. Los domingos, tipo 9 de la mañana, mi abuela Irene me preparaba una mesita de mimbre con un prolijo mantel en la cual la radio eléctrica era la “reina” que se posaba en ella. La imaginación y “la película” que nos hacíamos a través de los relatos nos transportaban a los lugares donde estaban sucediendo los eventos.

El boxeo ocupaba uno de los principales lugares en la preferencia de la gente: inolvidables duelos entre Gatica y Prada, figuras como Rafael Merentino, Mario Lopiano , “Cucusa” Bruno, Alfredo Bunetta, las peleas en Estados Unidos del “Zurdo” Eduardo Lausse, y más acá en el tiempo los inolvidables “Ringo” Bonavena y Carlos Monzón. En mi casa, o mejor dicho en la que me crié con mis tíos, los sábados a la noche era la cena y la sobremesa con un buen tinto (para los mayores) y a escuchar la pelea que se disputaba en el Luna Park.

Hubo un sábado muy triste para el pueblo trabajador argentino, esperábamos con la ansiedad de siempre el momento de la pelea cuando una voz grave del locutor de Radio Nacional anunciaba que a las 20,25 había fallecido Evita, por lo que se suspendían todas la actividades. Fue un 26 de Julio de 1952; yo tenía 9 años pero recuerdo la tristeza de mi abuela y de mis tíos. Todos ellos Ferroviarios, (catangos) y por supuesto Peronistas.

La magia de la radio hizo que el fútbol fuera el deporte que más me atrapó, relatores como Alfredo Aróstegui, Fioravanti, Bernardino Veiga Lalo Pelliciari,y José María Muñoz dividían las preferencias de los oyentes. Particularmente a mí no me caía bien Veiga que era el relator partidario de Boca y la manera de gritar los goles de los xeneizes haciendo interminable el grito de gol.

Radio en el patio, partidos que comenzaban a la misma hora y un cuaderno en el cual anotaba los resultados (un palote por cada gol) era el que el lunes llevaba a la escuela. Todos los partidos de la Primera B se disputaban los sábados. Hubo un año en que me tocó escuchar a Jorge Bulrrich, relator de la B en Radio Rivadavia, con mucha tristeza, pero esa situación ya prescribió, fue el año que estuvimos en la segunda división del fútbol Argentino, obvio que estoy hablando del glorioso San Lorenzo de Almagro.

La radio, invento maravilloso que nos ha permitido disfrutar hechos y acontecimientos hermosos y otros no tanto en los avatares de nuestro país. Gracias Locos de la azotea!!!