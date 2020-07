A cantar en contra de la policía

Los pibes lo hicieron de nuevo. Trueno y WOS metieron un canción que no se detiene ni un segundo en darle a la policía y a "los que nos piden paz" y viven a costa de nuestro sufrimiento en pandemia. "Somos el nuevo rocanrol" agitan. Reinvindican la jornada de barrio y no dudan en declarle la guerra a Inglaterra. Que no se detenga su canto.

Por Federico Tártara

El trap ya es una realidad inegable en la vida diaria de la Argentina. Y WOS y Trueno acaban de darle salida a un tema que promete explotar todo este maldito 2020. En tiempos donde se discuten los impuestos a la riqueza y en el que todos buscamos incesantemente a Facundo Astudillo Castro, los pibes dicen presente con una métrica explosiva, y como emociona de veras. Estamos en pandemia claro, pero la canción viene como un bálsamo, un respiro a todo lo que nos está pasando. Y nos invita a seguir. A continuar, a seguir andando.

"Sangría" se llama el corte haciendo una clara alusión a esa bebida dulzona y venenosa, hasta cuasi diabólica para encarar fiestas donde todo pueda llegar a pasar, en trance de elixir. Bien, ahí, en esa danza aparece -como debe ser y como todo buen artista debería hacerlo, y ya está demostrado- una poesía urbana rabiosa y que le mete para adelante.

La letra arranca fumando nuevamente en la terraza (hipertexto al terraza de WOS), pero rapidamente se mete en nuestros nuevos tiempos laborales: jefes mercenarios que mandan y Trueno ya ahí dice "yo no quiero". Siempre es el mismo tema, ¿no? Cuando decir basta, maxime en una nueva andanada de "Jefes" ya insertos en las banalidades de Rappi, Glovo, Pedidos YA, donde la visibilidad del mandamás queda difuso en un mar de plataformas y aplicaciones. Nunca existe, claro, el yo soy mi jefe, sino el yo soy tu jefe. El mercado manda.

"Los únicos wachos que se atrevían", ahí va, alguien se atreve. Ahí va alguien da el primer paso. Ahí va, tenemos esperanza en rotar este mundo, pegarle una buena patada a la historia y modificarla para siempre.

Se arma la Sangría, empieza a rotar la copa. Y ya salen las buenas nuevas: "Que importa si nos equivocamos, estamos a tiempo todavía así es la vida". Gracias, por ser y por intentar, y por tratar de hacer algo distintos. Desde la década del ´90 que no salen letras que nos identifiquen, que nos interpelen, que vayan por fuera del maldito mercado de que todo se compra y se vende. Y acá uno podría decir que a WOS y a TRUENO los van a comprar. No sé, ni me importa: si esa canción me ayuda a buscar a mi ñeri, mi compa, mi amigo, mi hermano: Facundo Astudillo Castro. No me importa eso, si los pibes le cantan a la policía, wacho, esa que ya nos mató una docena de pibes durante la cuarentena, todos de los barrios, de las villas. Celebrar entonces su coraje, su decisión y valentía. Le pregunto a todos y todas ustedes: ¿Quién esta hoy cantando en contra de la Policía en Argentina? ¿Donde están esas letras de rock que nos defienden del gatillo fácil, de los apremios ilegales, de los calabozos y las prisiones? Lo siento amigos, el futuro llegó y aunque no nos guste está en el TRAP que parece que viniera a contestarlo todo.

Trueno, es Mateo Palacios Corazzina, y es categoría 2002. Su papá es el famoso rapero Pedro Peligro. Y WOS ya es más conocido por llenar dos LUNA PARK y estar saltando como un canguro, aparte de ser un compositor de letras terriblemente bellas, como "Terraza". WOS, es Valentín Oliva y es clase 1998.







Volvamos. ¿Donde está la clave de la canción? En lo que nos pasa. Esa letra habla de mi vereda, de nuestra vereda, de los amigos y amigas; sin casarse, sin caer en el maldito panfleto, no a favor de nadie, pero sí claramente en contra de la derecha de esta sociedad: los que hacen plata y la policía que los cuida.

Cuando el tema sigue, aparece algo trascendental de los últimos tiempos, motorizado por supuesto con la irrupción de los compañeros y compañeras que militan, que van al barrio. Sí, señores y señoras la Argentina debe ser el país donde más militancia social, política y comprometida existe. Algunos recien se enteran. Otros ya se sorprendieron cuando la ciudad de La Plata en plena catastrofe se llenó de pibas y pibes de toda la Argentina, que por días estuvieron durmiendo en colchones en el piso y comiendo de la olla popular. Ahora, parece que todo eso está difuso, pero que bien la poesía para recuperarlo todo. Que bien cuando en las canciones se habla de tí. En esta parte de la letra hacen un ida y vuelta notable: WOS reinvindica "la jornada de barrio" y Trueno se inscribe desde el "barrio para afuera", con todos los problemas que, por supuesto, tiene el escabio.

¿Donde está el Indio Solari perdido en IG, comentando fotos y contestandole a idiotas? ¿Donde está el CIRO de El Palomar haciendose el periodista youtuber y cada vez más lejos? ¿Donde, dónde, donde está Patricio Santos Fontanet que por momentos tira cada frase conservadora? ¿Donde están aquellos que cantaban por el Argentinazo, en contra del neoliberalismo, donde está Los Piojos que hicieron "Dientes de Cordero"? ¿En qué anda Chizzo y La Renga? ¿Cuál fue nuestra canción de batalla en los 4 años de Macrismo que nos saquearon el país? Durante esos años hubo una marcha, movilización o reclamo cada 3 días pero no hubo poesía que lo acompañe, no hubo rock que lo alimente, quedó todo vació. Todos abajo de la cama, como CIRO diciendo "tengo que cantar para todos", en realidad tendría que haber dicho: "tenes que vender para todos". Y entonces si le queres caer bien a todos, a la derecha y a los macristas. ¿Sabes qué? No te queremos más CIRO.

Y ahora, está el trap y el rap. Y los pibes siguen. ¿Hay que recordar que fue WOS el único que habló de manera directa y masiva de "La Masacre de Monte"? Y que CIRO cerró el culo ese mismo día. Ese día en Mercedes. Y por sino le cierra a alguien que aún está dudando de las palabras de esta nota, también habló -ese día- de los pibes que la luchan, y pierden ojos, en Chile. Y WOS también tiró la de Santi Maldonado, cuando los buscabamos en esos tiempos de tanto dolor.

"Esos que nunca nos tendieron una mano, nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos. ¿Por qué se hacen los honestos? Sí la torta que tienen la hacen a costa del resto. Te exigen paz, mientras vienen a pisarte, y la gorra corrupta nunca duda en dispararte", que letra, por favor.

Y cuando todo parecía que estaba a punto de terminar, lo mejor de todo: "Y mejor avisenle a Inglaterra que vamos con micrófonos por una segunda guerra". Creo, que desde Almafuerte hasta acá, nadie había dicho nada por Malvinas. Y los pibes no son tontos, para acomodar esas letras y palabras para reinvindicar nuestra soberanía por las islas.









"Sangría" está dentro del primer larga duración "Atrevido" de Trueno. La canción explotó ayer, y ya supera las 4 millones de reproducciones en Youtube.

En una parte de la métrica, WOS y Trueno cantan que "en frasco chico viene el veneno", y ahí hay mucho para disentir porque todo esto de chico, ya no tiene más nada.

Por último: ¿Alguien tiene una linterna? Quiero ir a buscar al rock abajo de la cama.

LETRA COMPLETA:

Sangría (part. WOS)

Trueno

Ey, yo', Wosi

Ey

Ya pasamos mil batallas, ahora somos guerrilleros

Estoy con Wosi en la terraza, quemando el mañanero

No quiero jefes diciéndome que haga la' cosa' que no quiero

Si subimos al escenario y cabecea el mundo entero

Toda Argentina dice: Yeah

Por los únicos wachos que se atrevían

A cantar en contra de la policía

El Wosito pone sangre y ahora yo tirando fruta

Ya está lista la sangría, la sangría

Trueno gira la bebida

Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga

Rezan pa' que erremos, pero sobra puntería

Y si queremos equivocarnos, estamos a tiempo todavía

Así es la vida, solo encuentra el que camina

Y si la quedo en la mitad, va a ser siempre con la mía

No curto con los líderes, títeres del interés

Por eso ahí me ves, voy jugado de cabeza a pies

Bueno

En frasco chico, viene el veneno

Te lo traen el Wosito y Trueno

Y ahora quieren tirar, no nos pueden parar

No me caigo, no tengo jefe ni horario

No acepto ofertas de ningún mercenario

Yo me forjé en la jornada de barrio

Llegaban los wachos, ropa sucia, olor a escabio

Soy de barrio, yo soy mi jefe, mi horario

Siempre ando con mis ñeris, con mis warriors

Vos tenés calle, yo tengo escenario

Llegamos con los wachos, ropa sucia, olor a escabio

Esos que nunca nos tendieron una mano

Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamo'

¿Por qué se hacen los honestos?

Si la torta que tienen la hacen a costa del resto

Te exigen paz, mientras vienen a pisarte

Y la gorra corrupta nunca duda en dispararte

Hay autores de la calle que llegan a todas partes

Convertimos la esquina en una galería de arte

Dímelo, dímelo, WOS

Por el lado que lo mirés vos

Somos los primeros dos, eh

Somos la cara del pueblo haciendo que corra la voz, eh

Y mejor avísenle a Inglaterra

Que vamos con micrófonos por la segunda guerra

Llegamos con los wachos con la ropa hecha mierda

Pero cuando escribimos los políticos tiemblan

Si Diego pone el centro

Batistuta mete el gol

Te guste o no te guste

Somos el nuevo rock and roll, niño

Bueno

En frasco chico, viene el veneno

Te lo traen el Wosito y Trueno

Y ahora quieren tirar, no nos pueden parar

Soy de barrio, yo soy mi jefe, mi horario

Siempre ando con mis ñeris, con mis warriors

Vos tenés calle, yo tengo escenario

Llegamos con los wachos, ropa sucia, olor a escabio

No me caigo, no tengo jefe ni horario

No acepto ofertas de ningún mercenario

Yo me forjé en la jornada de barrio

Llegaban los wachos, ropa sucia, olor a escabio