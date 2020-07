"Mi miedo es encontrar a mi hijo sin vida y que se me caiga la vida"

"El 30 de abril, Facundo salió de casa rumbo a Bahía Blanca a la casa de ex novia y nunca llego. En el camino pasaron muchas cosas, a él lo pararon en un retén policial a la altura de Mayor Buratovich. El siguió camino, le labraron un acta ahí por romper la cuarentena. El siguió camino mas adelante lo levanto un oficial que lo lleva al pueblo siguiente. En teniente Origone lo para otro oficial y le dice que no le labra un acta porque ya se la habían labrada en el pueblo anterior. Facundo sigue camino…", expresó Cristina, en Libertad Radio de Río Negro.

"Se hizo un rastrillaje con los perros del K9 de Punta Alta, los perros siguieron el rastro hasta la rotonda de la Ruta Nacional Nro 3 y Ruta Nacional Nro 22 donde perdieron el rastro. El 23 de junio llama una persona que me dice que busque en La Adela. Por eso no me resulta descabellado el llamado de esta persona que dice que Facundo, si bien no dio nombre, lo hizo de forma muy anónima, que Facundo podía estar en La Adela. A nosotros no se nos hubiera cruzado por la cabeza que Facundo se hubiera ido para aquel lado, agarrado esa ruta. Esa persona que llamo lo describió y nos dice: es morocho, trigueño, nos dijo. Tiene cejas grandes, anda con una gorrita negra, tiene un buzo de boca, anda con joging negro. Lo que sí me llamó muchísimo la atención es que esta persona me dijo que mi hijo estaba como extraviado, como que no sabía quién era, que estaba como perdido como que no sabía donde estaba. En mi desesperación empecé a pedir ayuda porque por esto de la cuarentena no me dejan ir hasta allá. Llamé a una comisaría de allá de La Adela y hablé con un comisario que fue personalmente porque a un camping y me dijo que mi hijo no estaba ahí", agregó en una entrevista radial la madre de Facundo Astudillo Castro.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tomó conocimiento del caso por los organismos de derechos humanos de la región que vienen acompañando a la familia y reclamando la aparición con vida de Facundo. El organismo también estuvo en contacto también con la familia del joven y su abogado.

En carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y tal como lo faculta la ley, la CPM se presentó como querellante institucional en la causa federal que investiga la desaparición forzada. Y realizará presentaciones ante organismos internacionales de derechos humanos.

Al mismo tiempo, la CPM envió una nota al Ministerio de Seguridad de Nación notificando el hecho y a la fiscalía para requerir el cumplimiento de la Resolución 1930 y ordenar el inmediato apartamiento de la Policía Bonaerense en las diligencias investigativas que se realizan en el marco de la causa por “averiguación de paradero”, en trámite ante la fiscalía de Villarino.

La desaparición forzada de persona es un delito de lesa humanidad. La sola posibilidad o sospecha de estar frente un hecho de esta extrema gravedad institucional obliga a actuar de manera rápida y eficaz. Facundo Astudillo Castro tiene que aparecer con vida, es un reclamo no sólo de la familia y de los organismos de derechos humanos, es un reclamo que tiene que atravesar a toda la sociedad.

"Facundo no es de hacer estas cosas, no es de desconectarse, es muy de la internet. El teléfono de él era parte fundamental de su cuerpo. Lo tenía pegado a su mano por eso muy raro que no se haya conectado a las redes sociales. No sabemos desde donde nos llamaron porque fue de un teléfono fijo y no dejaron nombre. Me dijeron busque a su hijo en La Adela. Yo no tenía ni idea dónde quedaba La Adela".

"Facundo salió el 30 de abril enojado conmigo porque quería volver con su ex novia con la cual había tenía una relación bastante tóxica. Se fue desde Pedro Luro. El me llamo desde el Mayor Buratovich. La última llamada que tiene su teléfono es a mí teléfono. Ahí volvimos a discutir. A la mañana me había llamado un efectivo policial avisándome que lo habían parado a la altura de Mayor Buratovich. Entonces yo empiezo a llamar a Facu. Facu no me contesta. A la 13:30 de la tarde (del día 30 de abril) Facundo me llama y me dice: “mamá vos no tenes ni idea dónde yo estoy”. Eso me quedó sonando en la cabeza. Yo lo reté porque después de la cuarentena le iban a llegar multas. Nosotros no somos personas que andan por la vida que no hacen lo que no tienen que hacer. Somos personas derechas, somos personas de bien. Por eso me molestó mucho que mi hijo rompiera la cuarentena. En ese momento me dijo que se iba para Bahía Blanca. Me dijo que se iba para la casa de su exnovia", contó la madre del joven que se encuentra desaparecido desde el pasado 30 de Abril.

"El 4 de junio aparece un testigo que asegura que lo vio sentado en la rotonda de la ruta 3 y 22 en el cruce, casi un mes después. Lo que queda inconcluso es el mes de mayo, nadie lo vio desde el 30 de abril hasta (aparentemente) el 4 de junio. Mi miedo es encontrar a mi hijo sin vida y que se me caiga la vida", finalizó.

Desde la CPM expresaron que "la declaración coincidente de los tres ciudadanos echa por tierra los testimonios y actuaciones policiales, identifica otro tiempo y lugar de su desaparición y aporta el principal dato: Facundo fue visto por última vez cuando era detenido por la policía de la localidad de Mayor Buratovich".