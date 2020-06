Chile: el gobierno restringe a medios alternativos y cercena la libertad de prensa

Por D. Alcaino para ANRed - Medios Alternativos como Señal Tres La Victoria, o el medio de comunicación Primera Linea Prensa están denunciando que este “Permiso” dificultaría el trabajo de la prensa independiente en la calle, ya que no podrían cubrir salvo accedan al salvoconducto, no podrían salir en toque de queda, ni cubrir protestas. Las radios y canales comunitarios, asimismo, no podrán hacer transmisiones. Sin embargo, los medios de comunicación hegemónicos (tv, diario y radio) tendrán libre acceso a al permiso circulatorio.

“Nosotros sufrimos siempre el control popular, impidiendo nuestro labor. Como periodistas independientes ejerciendo en la calle. Muchos camarógrafos, reporteros incluso de otros países fueron detenidos. La censura esta focalizada contra los medios independiente que mostraron otra versión en la calle y por los casos de Covid-19 ya que la cifra que entregaba el gobierno eran erróneas y en realidad eran cinco veces más. Esto le costo la salida al ministro de Salud. Estamos organizándonos como medios para poner un recurso legal de protección contra las medidas del gobierno”, explicó, Manuel, del medio MegáfonPopular.

“El rol de la prensa independiente y contra-hegemónica ha sido fundamental. Nosotros desde hace mas de dos décadas pero también son muchos los comunicadores, medios alternativos, etc. Estos medios han sido clave para mostrar lo que esta pasando en el país y es por eso no han reprimido.

Desde el 18 de octubre muchos hemos sido agredidos por la policía. Nos han roto equipos, ha habido gente herida y este gobierno ha sido despiadado con los medios comunitarios. El 1 de mayo mas de 20 foto-reporteros y comunicadores fueron detenidos en Plaza Dignidad. Nuestras redes están igual que el canal nacional de Chile. Les molesta al poder que nosotros, gente sin un peso y cubriendo con nuestros teléfonos estamos cubriendo y digamos la verdad. Estamos al servicio del pueblo”, comentaba, Polo, integrante de Señal Tres La Victoria.

Desde el estallido social y antes del 18 de octubre los Medios de Comunicación Alternativos de Chile, como Prensa Opal, MegafónPopular, El Desconcierto, Piensa Prensa, Radio Villa Francia, Canal Tres La Victoria, han sido la verdadera primera línea de la información en tiempos donde la prensa hegemónica ha decidido no informar ni indagar en la realidad.

Un Informe de la Fundación Datos Protegidos y el Observatorio del Derecho a la Comunicación, con el apoyo de académicas del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, titulado “Libertad de expresión en el contexto de las protestas y movilizaciones sociales en Chile entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre de 2019 ”registra que la prensa independiente durante el Estallido Social fue víctima de 138 casos de ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas, comunicadores y medios de comunicación, 90 casos de lesiones con armamento disuasorio, incluyendo un trauma ocular y 2 casos de mujeres periodistas obligadas a desnudarse en comisarías. También revela que 283 usuarios de redes sociales sufrieron el filtrado automático o bloqueo de sus cuentas de Instagram, Facebook, Twitter y Youtube.

Según el documento, las principales violaciones a la libertad de prensa fueron la obstrucción en el acceso a la información pública, incluyendo restricciones de acceso a la información sobre detenciones y heridos,reuniones “secretas” del Gobierno con empresarios y principales canales de TV y medios escritos, conferencias de prensa sin derecho a preguntas por parte de los periodistas y ausencia de publicación de los derechos de toque de queda. Nikole Kramm fotógrafa documental y vocera en Derechos Humanos de la Campaña #8M de Chile. El 31 de diciembre de 2019, mientras filmaba un documental, recibió un disparo por parte de Carabineros, que le quitó la visión del ojo izquierdo.

A ellas se suman más de 400 personas con traumas oculares, y dos con pérdida total de la visión. El artículo 19 de los derechos humanos, a los cuales Chile ratificó el 27 de mayo de 1992 indica: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.