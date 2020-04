Un vecino de Trenque Lauquen propuso un cacerolazo virtual contra el Intendente y le armaron una causa

Todo sucedió luego del anuncio del Intendente Miguel Fernandez "de no poder pagar los sueldos municipales", y el vecino propuso "armar un cacerolazo desde su casa" para expresar su descontento con la decisión del máximo responsable de la Municipalidad. Una situación inédita en Trenque Lauquen con claras señales de autoritarismo y una violación a la libertad de expresión.

Carlos Covino, un vecino de Trenque Lauquen, publicó un mensaje en el grupo "Sin censuras" (es un grupo de la red social Facebook) y jamás pensó que esa acción culminaría en una imputación en una causa judicial. "Estaría desde nuestras casas un caserokazo contra el Intendente? Utds dirán" fue lo que tipeó el vecino, por lo que le fue armada una causa que tiene como carátula "Instigación a cometer ilícito", según lo expresó el titular de la Comisaría de Trenque Lauquen, Sebastían Bartolomé.

También intervino, Walter Vicente, de la Unidad Funcional de Instrucción Número 4, y en un comunicado se estableció que la inédita medida apunta a: "de esta forma estos agitadores sociales y todos los que quieran seguirlo sean puestos a disposición de la justicia".

También es interesante destacar que esta medida judicial fue dispuesta luego de conocerse el anuncio del Intendente, Miguel Fernandez, quien reconoció la dificultad que atraviesan las finanzas y la imposibilidad cierta de no poder pagar los sueldos de los trabajadores municipales.

Con anterioridad el primer mandatario le sugirió a un periodista de la Radio LU11 que "sino era Intendente que no opine".

Este tipo de hechos, donde prima el autoritarismo y la violación directa a un derecho consagrado como la "Libertad de Expresión", generan una preocupación inusitada en la tranquila comunidad de Trenque Lauquen y más si se toma en cuenta que hasta el momento el Intendente, Miguel Fernandez, aún no se refirió al grave hecho.

También es llamativo el silencio de parte de toda la dirigencia política local.









Vivimos en democracia

"Vivimos en democracia hasta donde yo sé y en mi facebook puedo poner lo que yo quiera como lo hace todo el mundo. Una vez más puedo sentir una persecución hacia mi persona; ya que he visto muchas críticas de diferentes personas y solo una causa judicial..."la mía "...Bueno, no maté a nadie, eso me tranquiliza un poco. Señores hay cosas muchísimas más importantes para hacer en nuestra ciudad que estar pendientes de lo que yo escribo en mi Facebook", escribió el vecino en su cuenta de facebook, donde además informó que ya cuenta con asistencia legal y que su caso pronto estará en los medios televisivos de CABA.