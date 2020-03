Miguel Fernández censuró a un periodista: "Como no sos intendente, no opines"

El intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, mandó a callar a un periodista cuando era entrevistado telefónicamente en el programa radial Zapping -que se emite por LU11- sobre el aumento de tasas que pretende aprobar el Departamento Ejecutivo, y que se votaría en medio de la pandemia y de la crisis económica.

Enojado por el planteo que realizaba uno de los conductores del magazine trenquelauquense, Fernández preguntó: "¿Vos qué harías si fueras intendente?", a lo que el periodista Lautaro Morán respondió "yo no soy el intendente, el intendente es usted".

Fernández levantó el tono de voz y dijo: "como no sos intendente no opines y dejá que los que tomamos decisiones lo hagamos y asumamos los costos". Durante la misma charla, el jefe comunal de Trenque Lauquen le hizo algunos chistidos al periodista, interrumpiendo sus palabras y ordenándole que se calle.

La preocupación que se planteaba en el programa de radio por parte de uno de los conductores tenía que ver con las implicancias que tendrían para la población la aprobación de un nuevo aumento de impuestos en Trenque Lauquen. "La gente no sabe cómo a pagar, que les cuesta llegar a fin de mes, hay personas que cobran 20 mil pesos por mes, no se puede bancar este aumento, la comunidad no lo puede bancar" expresó el periodista, quien también advirtió que el esfuerzo otra vez lo tenía que hacer el pueblo, en contraposición con los sueldos que tienen los funcionarios y que no se tocaron.

