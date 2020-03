En plena crisis y emergencia, se aprobaría un aumento de impuestos en Trenque Lauquen

"Qué oportunos". Lo dice un hombre abrazado por las canas, celular en mano, leyendo la información desde el portal Oesteba, en la cola de un supermercado Chino. Se ríe, compartiendo la noticia. Alguien pregunta: "¿Justo ahora?, parece que lo hacen a propósito". Y el hombre deja toda la resignación junto a las papas y el aceite, frente a la cajera con barbijo. "Quevacer" dice, paga y se va.

Desde una provocación hasta un chiste de mal gusto, El aumento de las tasas municipales en un contexto de recesión económica, crisis generalizada y emergencia sanitaria ante el avance del Coronavirus en todo el planeta, representa una medida de gran insensibilidad, a contramano de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional.

Si antes de la pandemia significaba un castigo para la población, que viene de sufrir cuatro años de las peores políticas neoliberales y que en Trenque Lauquen -como en todo el país- resultó en cierre de comercios y aumento de la desocupación, en este contexto, en estos días, la cosa se torna aún más grave.

La decisión del gobierno de Miguel Fernández al elevar la ordenanza, habla de un Municipio desfinanciado, aunque ante los micrófonos se diga lo contrario. Los propios funcionarios han dicho que si no se aumentan las tasas no pueden pagar los sueldos, utilizando la lógica de una empresa, pero de una empresa, encima, sin creatividad. Fue así que el gobierno municipal de Trenque Lauquen incumplió la paritaria firmada con el Sindicato local, que con su silenció acompañó la reducción del salario de la masa trabajadora.

No escucharon al pueblo en mayo de 2018, cuando se pidió la emergencia tarifaria, no lo escucharon tampoco días después cuando se pidió que no se aumenten las tasas. La lógica sigue siendo la de ajustar para abajo, una coherencia sin fisuras que tuvo la gestión concluida de Miguel Fernández y esta incipiente continuidad.

El viernes, la peste puede avanzar en el Concejo Deliberante. Según publica el portal de noticias Oesteba "un mensaje en cadena proveniente de la oposición puso en la superficie un tema que había sido sumergido de la agenda pública por la emergencia del coronavirus: las tasas en Trenque Lauquen van a aumentar y el primer paso es la sesión de este viernes en el Concejo Deliberante y el oficialismo tendría los votos".

Continúa la información: "Fuentes oficialistas y opositoras confirmaron que el tema sale a tratamiento en el recinto y que lo que se aprobará será la ordenanza preparatoria que luego debe ser refrendada por lo que se denomina la asamblea de mayores contribuyentes, una denominación anacrónica que aún permanece en la letra fría de la ley orgánica de las municipalidades".

La ordenanza que saldría aprobada por mayoría, "estaría conformada por un texto consensuado y en el que tuvo mucho que ver Francisco Recoulat, el joven presidente del bloque de Cambiemos que debuta oficialmente en este terreno de los acuerdos parlamentarios con la norma que más piden del Departamento Ejecutivo, y ya tendría los votos para su aprobación".