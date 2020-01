Atlético es Rock y un mito que flota en el mar de la ciudad

Por María Inés Rabasa

Atlético no es sólo un club de Trenque, Atlético es un club especial, ubicado en un lugar especial, con una historia especial, sus aguas salinas, su ubicación en el mayor pulmón verde de la ciudad y su historia de rock recorre ese espacio desde sus comienzos: fueron los pibes de la "progresiva" los que empezaron a hacer propio ese lugar y creo que es esa mística la que hoy vuela por ese ahí.

Hace algunos años, con un grupo de amigos hicimos realidad que las bandas de rock local puedan tocar en Atlético, se sumaron artesanos y la primera noche brilló con una luz especial, la armonía y la música se hicieron presentes, dando así comienzo a lo que desde el año pasado un grupo de jóvenes, que entienden que es con lo colectivo y con ganas que los sueños se pueden concretar, que es necesario contar con espacios para todos, que es necesario que se puedan expresar los músicos de todos los géneros, que hay un público que necesita habitar esos espacios, porque la libertad que se respira en Atlético es única, la gente que integra la comisión del club debe entender que las puertas deben estar abiertas, que ellos también se benefician con Atlético Rock, deben apoyar esta convocatoria y luchar para que el espacio sea respetado.

El tercer encuentro del evento se vio teñido por un manto de chismes pueblerinos que hicieron que se tuviera que mudar, a último momento, el lugar del escenario, no fue lo mismo, no es lo mismo, a pesar de la garra de los músicos, de la gente de sonido, el enorme espacio que nos separaba hizo que no se sienta igual, necesitamos estar cerca, en estos tiempos mucho más. Siento que el club no estuvo a la altura de las circunstancias de lo que pasó con esa clausura.

Es momento de lo colectivo, es momento de apoyar la autogestión, los jóvenes necesitan del compromiso de los adultos para poder desarrollarse. A todos y todas que hacen posible que el Rock suene en el Mar de la Ciudad, gracias, los espacios ganados no se resignan, se mantienen con la lucha.