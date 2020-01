Apriete y vandalismo para defender sus privilegios

“El sábado a la mañana, en Acevedo, donde vivo, voy al galpón a enganchar el acoplado para darle de comer a los terneros y encuentro que tengo cinco tuercas de la rueda izquierda-delantera aflojadas. Por suerte la vi y las ajusté”, relató Campos. Y contó que recibió apoyo de otras filiales de la Federación Agraria.

Esa fue la respuesta de un sector del ruralismo a la propuesta de diálogo que había ofrecido Campos en la previa del "tractorazo" que tuvo lugar en Salliqueló y Pergamino.

Del encuentro realizado en Salliqueló surgió un documento que insólitamente lleva como título "Solidaridad, hambre y pobreza" y al que la Sociedad Rural de Trenque Lauquen adhirió, agregando que están a la espera de movilizaciones cuando Carbap lo considere.

Bajo el slogan "Campo más ciudad" y con el hastag Guardianes de la República, bastante tiempo antes de la asunción de Albereto Fernández como presidente, el sector ruralista ya anunciaba a través de un video que iba a esmerilar la gestión del gobierno nacional. Una amenaza con una directa conexión con el look out patronal realizado durante el conflicto por la 125, que en Trenque Lauquen significó la imposibilidad de que lleguen los alimentos a los hogares de vecinas y vecinos, y la violencia sistemática ejercida contra los que no se enfilaban ideológicamente.