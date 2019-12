El sector rural defiende sus privilegios en medio de la crisis

Las principales entidades rurales mostraron su desacuerdo ante la suba de retenciones que anunció el Gobierno. Sus dirigentes criticaron la tasa fija del 9 por ciento y el cierre del registro de importaciones , que se publicaron este sábado en el Boletín Oficial.

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural, manifestó que las entidades tienen que ver "el impacto" de la medida y se quejó de no haber sido consultado. “Hemos estado con el ministro y no comentó nada de esto”, afirmó en relación a Luis Basterra. “Es una medida aislada y todavía no conocemos nada del paquete económico completo. Hay una cantidad de gastos improductivos que hay que revisar antes", agregó.



Otra voz que se alzó fue la de Matías De Velazco, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), para quien la suba de retenciones “no tiene un final feliz”. En declaraciones televisivas, enfatizó: “El Estado tiene que ser más eficiente y gastar menos. Nos gustaría que el Gobierno haga su ajuste y siempre el ajuste se le pide al sector productivo”.

Por su parte, Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), estimó que al campo “se lo sigue viendo como una fuente de recursos fiscales y no se toma conciencia del lugar que ocupa en el país”. Afirmó no haber tenido “ningún contacto” con Basterra y opinó que “nos tendría que recibir el Gobierno para intercambiar ideas de cómo se sigue para adelante".

Eduardo Buzzi, el titular de la Federación Agraria Argentina durante el conflicto de 2008, estimó que “no ha habido una sola reunión formal y ya han arrancado informando cosas por el Boletín Oficial" al tiempo que afirmó que "esto roza el autoritarismo" y llamó a “no volver a cometer los errores de 2008”. Anticipó un escenario de posible conflictividad: “Si vuelven a hacer un mecanismo confiscatorio y autoritario, después que no se quejen si los productores reaccionan”.

Mientras, en declaraciones radiales, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro habló de “noticias poco halagueñas por el contenido y las formas”. En declaraciones a FM Milenium dijo que “ojalá que esto venga con otras medidas financieras y tributarias, para saber adónde vamos, si no es más de lo mismo”. Añadió: “El doctor Fernández nos dijo que estas cosas las íbamos a conversar; cuando uno conversa es diferente a que uno aplique una medida impositiva sin tener en cuenta otros factores para encontrar razonabilidad”.

Finalmente, también opinó del cambio de régimen el exministro de Agricultura de Mauricio Macri, Ricardo Buryaile, en cuya gestión se quitaron las retenciones en todos los productos salvo en la soja, que ahora llega al 27 por ciento. “Me llama la atención que no hayan ido al tope del 30 por ciento”, afirmó en FM Cultura. Señaló que le genera "dudas el decreto” y que le da "la impresión de que pueden venir otras subas”.

A su vez, Buryaile, diputado por la UCR, criticó la doble indemnización por 180 días. “Quiero saber dónde está escrito que la doble indemnización genera más empleo”, dijo al tiempo que mostró su oposición a la Ley de Emergencia Económica. “Con medidas como ésta se resiente la generación de empleo. Incluso a nivel rural se legisla sin saber qué pasa en el territorio, creyendo que hay wi-fi en todos los campos”. El diputado llegó a afirmar que “todo esto confluye en el trabajo informal” y que “subsiste el temor de perder planes sociales por un trabajo registrado”. (Fuente Página 12).