Las definiciones económicas de Alberto Fernández en su asunción

Hambre, deuda, créditos no bancarios, empleo, soberanía, presupuesto. El Presidente explicó los cambios en las prioridades y las políticas económicas para la nueva etapa. Hizo un balance de la gestión de Macri y dijo que el presente es "penoso". "Recibimos un país frágil, postrado y lastimado", describió.

"Queremos un Estado presente", podría ser la frase que resume la pata económica del discurso de Alberto Fernández en su asunción como presidente. En su alocusión hizo referencia a un conjunto de medidas para "recuperar equilibrios económicos y sociales que hoy no tenemos, para avanzar hacia una Argentina que crezca e incluya". Estas son las principales definiciones:

Hambre

“Lanzaremos un plan de seguridad alimentaria, en un país donde somos productores de alimentos. Uno de cada dos niños y niñas es pobre. Sin pan la vida se padece. Sin pan, no hay democracia ni libertad. Por eso, la primera reunión será para lanzar el plan integral Argentina contra el hambre y comenzaremos la acción que ponga fin a este presente penoso. Allí todo nuestro gabinete y la participación de la sociedad civil podrán fin a esta situación penosa”.

* “No se puede pedir más esfuerzo a quien tiene hambre, ni más sacrificio a quien ya no puede más. Les pedimos a los que más tienen un aporte solidario para los que están mal. Empezar por el último para ir avanzando a una mejora de todos”.

“La economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar serán actores centrales de estas políticas públicas".



Consejo Económico y Social

* “Vamos a poner en marcha con tratamiento legislativo el Consejo Económico y Social para el Desarrollo. Será el órgano permanente para diseñar, consensuar y consagrar un conjunto de políticas de Estado para la próxima década. Le daremos rango legislativo y propondremos que sus máximas autoridades sean elegidas con acuerdo parlamentario, por un período de gestión que trascienda nuestro mandato".

* "Pretendemos que en este ámbito plural se diseñen los grandes pilares institucionales y productivos de mediano y largo plazo -sin discusiones coyunturales-, rumbo a un desarrollo humano integral e inclusivo".

* “Estaremos de acuerdo en que llegamos a esta situación porque se aplicaron muy malas políticas económicas. Fueron determinantes para que el pueblo argentino las descalificara en las últimas elecciones. En vista a ese mandato, vamos a impulsar un conjunto de medidas políticas y sociales para revertir el rumbo estructural de atraso. Vamos a convocar a trabajadores, empresarios y representantes del campo para la puesta en marcha de acuerdos básicos de solidaridad en la emergencia, para encender los motores de nuestras económica”.



Préstamos no bancarios

* “Las economías familiares se encuentran asfixiadas por el endeudamiento. Con tasas usurarias. Los abuelos y abuelas se endeudan para comprar medicamentos y empezaron a comer menos y peor”.

* “El endeudamiento de las pymes tiene proporciones dramáticas. La capacidad ociosa de nuestras fábricas, industrias y comercios constituye un despilfarro de energías productivas. Queremos un Estado presente, constructor de justicia social, que le de aire también a las economías familiares. Por eso vamos a implementar un sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas”.



Empleo

* “La cultura del trabajo se consigue con trabajos formales, con todos los beneficios de la seguridad social. Por eso, tomaremos acciones para que todos los beneficiarios de planes sociales puedan insertarse en el mundo laboral y cobrar por su trabajo”.

* “Hoy el desempleo afecta al 30 por ciento de los jóvenes y es todavía más alto en las mujeres jóvenes. Hay 1,2 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Debemos garantizar el derecho al primer empleo a través de becas solventadas por el Estado para que se capaciten”.

* “El empleo registrado tiene el nivel de 2007. Se perdieron 152.000 empleos registrados y van 44 meses de destrucción de empleos en la industria”.

Herencia

* “La inflación es la más alta de los últimos 28 años. Desde 1991 la Argentina no tenía inflación superior al 50 por ciento. La tasa de desocupación es la más alta desde 2006. El dólar pasó de 9,70 a 63 pesos en sólo cuatro años. La Argentina no para de achicar su economía. El PIB per cápita es el más bajo desde 2009. La pobreza está en los valores más altos desde 2008; retrocedimos más de 10 años en la lucha por reducirla. La indigencia es la más alta desde 2010. La deuda pública en relación al Producto es la más alta desde 2004, retrocedimos 13 años. El PIB industrial es el de 2006 y el empleo industrial registrado, el de 2007, con la cantidad de empresas más baja desde 2009. Cerraron 20 mil empresas, 4200 industriales, y el empleo industrial registrado lleva 44 meses consecutivos de destrucción”.

* "El presente es penoso. Se han aplicado muy malas políticas económicas. Recibimos un país frágil, postrado y lastimado".

Presupuesto

* “Pasamos del estancamiento a la caída libre de la economía. En ese contexto, he decidido que no le daremos tratamiento parlamentario al Presupuesto presentado por el anterior gobierno para el 2020. Sus números no reflejan la realidad de la macroeconomía en general, ni las realidades sociales ni los compromisos de deuda asumidos”.

* “Un presupuesto sólo puede ser proyectado cuando la negociación de nuestra deuda haya sido completada y se hayan puesto en marcha un conjunto de política sociales y económicas que nos permita salir de la crisis”.

Deuda

* “Necesitamos aliviar la carga de la deuda para poder cambiar la realidad. La Nación está endeudada con un manto de inestabilidad que deja al pais rehén de los mercados internacionales".

“Vamos a encarar un proceso de renegociación de la deuda. El país no puede pagar si no crece. Buscaremos una relación constructiva con el Fondo Monetario Internacional y con nuestros acreedores. Resolver el problema de una deuda insostenible que hoy tiene la Argentina no es una cuestión de ganar disputas”.

* “El país tiene voluntad de pagar. El gobierno saliente tomó una inmensa cantidad de deuda y los acreedores tomaron riesgo al apostar a un modelo que ha fracasado una y otra vez. Nosotros queremos resolver el problema y para eso necesitaremos que todas las partes lo hagan responsablemente. No vamos a tomar decisiones de técnicos imprudentes que luego fracasan una y otra vez”.

* "Debemos volver a desarrollar una economía productiva que nos permita exportar y así generar capacidad de pago. Quiero que todos comprendamos que el gobierno que acaba de terminar su mandato ha dejado al país en una situación de virtual default”.

* “Por momentos siento estar transitando el mismo camino que nos atrapó a Néstor y a mí, y del que pudimos salir junto al esfuerzo de todos los actores sociales. Se necesita un gran acuerdo macro para otorgar consistencia a la salida de nuestra situación”.

Soberanía económica

* "El plan económico debe ser propio e implementado por nosotros. No dictado por nadie de afuera con remanidas recetas que ya han fracasado. La Argentina requiere de un programa que le permita crecer e incluya. Una Argentina con incentivos para producir y no para especular. Un proyecto de visión nacional de desarrollo en el cual la agroindustria, la industria manufacturera, los servicios basados en el conocimiento, las pymes, las economías familiares y el conjunto de actividades productivas sean capaces de agregar valor a nuestras materias primas para crear un robusto mercado interno".

* “Queremos una economía ordenada para dejar libre la creatividad de las políticas para el desarrollo”.

Fuente: Página 12