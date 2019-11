Chile no juega: "Hay un partido más importante, el de la igualdad"

Los jugadores de la selección de Chile decidieron no participar del partido contra Perú que estaba programado para el martes 19 por la situación que atraviesa el país. "Somos jugadores de fútbol, pero ante todo personas y ciudadanos. Sabemos que representamos a un país completo y hoy Chile tiene otras prioridades mucho más importante que el juego del próximo martes" dijo Gary Medel.

Los jugadores de la selección chilena de fútbol resolvieron este miércoles no disputar el partido amistoso que tenían previsto jugar el próximo martes ante Perú en Lima, como consecuencia de los conflictos sociales que se viven en el país trasandino.

La información oficial de la suspensión del partido la brindó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), que destacó que la decisión la tomaron los futbolistas después de mantener una reunión entre ellos. El partido era el último que iba a disputar la selección chilena antes del comienzo de las eliminatorias mundialistas en marzo.

"Los jugadores convocados a la Selección Absoluta de Chile han decidido no disputar el partido amistoso internacional ante la selección de Perú, programado para el próximo martes 19 de noviembre, en Lima. La decisión fue adoptada por el plantel tras una reunión realizada esta mañana en el Complejo Juan Pinto Durán", dice el comunicado que difundió el organismo.

Como consecuencia de la decisión de los jugadores, el seleccionador nacional Reinaldo Rueda liberó de manera inmediata a todos los futbolistas, que quedaron a disposición de sus clubes. En tanto, la ANFP ya le comunicó a su par de Perú que la "Roja" no se presentará al amistoso.

Desde que comenzaron las protestas sociales y la represión en Chile, muchos referentes de la selección chilena como Gary Medel, Arturo Vidal y Claudio Bravo se manifestaron en contra del accionar del Gobierno encabezado por el presidente Sebastián Piñera.

En su cuenta de Instagram, Medel explicó las razones que llevaron a los futbolistas a tomar la decisión de no disputar el amistoso. "Como equipo hemos tomado la decisión de no jugar el partido amistoso pactado con Perú, en atención al momento social que vive nuestro país", remarcó el ex jugador de Boca.

"Somos jugadores de futbol, pero ante todo personas y ciudadanos. Sabemos que representamos a un país completo y hoy Chile tiene otras prioridades mucho más importante que el juego del próximo martes. Hay un partido más importante que es el de la igualdad, el de cambiar muchas cosas para que todos los chilenos vivan en un país más justo", indicó el defensor. (Fuente: Página 12).