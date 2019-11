En CABA, se conformó el Comité Cívico de Resistencia al golpe de Estado en Bolivia

"Nos quedamos todos, hacemos la vigila hoy, aquí, hasta la medianoche porque queremos que calme la violencia, la persecución y el avasallamiento a nuestros hermanos bolivianos" dijo Susé, en representación de la comunidad boliviana en Argentina, ante quienes se manifestaban.



"Queremos que pare la masacre de Mesa y Camacho" proclamó enérgicamente y anunció la formación del Comité Cívico de Resistencia al golpe de Estado en Bolivia.

Susé confirmó que Evo Morales se encuentra en Bolivia. "Está vivo, y vivo lo queremos" dijo ante la multitud que comenzó a cantar "Vivo lo queremos", y a continuación gritaron "si tocan a Evo nos tocan a todos".



Por último, afirmó que si en 24 horas no cesa la violencia, "todos los residentes bolivianos en Argentina vamos a ir hasta Bolivia porque Bolivia no está sola, y que no se confundan Mesa y Camacho, porque si tocan a Evo se pudre todo".