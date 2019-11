En Rivadavia denuncian persecución hacia “La Comunitaria”

Más de 200 vecinas y vecinos de Rivadavia participan hoy de las propuestas culturales y sociales de “La Comunitaria”. Merendero, apoyo escolar, talleres de folclores, violín, guitarra, batería, rap, teatro, apoyo escolar y artesanías son algunos espacios que ofrece la Cooperativa Comunitaria Rivadavia General Pico en un galpón que en 2012 se encontraba abandonado y que fue puesto en condiciones por “La Comunitaria”.

Desde la organización hablan de “un lugar destruido y abandonado a un centro cultural independiente que crece cada día más”.



Aquí se transcribe un comunicado difundido por La Comunitaria:

La Cooperativa La Comunitaria entró en 2012 a un espacio completamente abandonado por años, que era utilizado para simulacro de incendios (sí, prendían fuego ahí dentro). Fueron muchísimos los arreglos que hicimos y luego de una lucha importante en 2016 logramos el tan ansiado comodato para poder trabajar tranquilos y con alegría, como todo lo que emprendemos.

En este tiempo solo hemos puesto trabajo y más trabajo para que el lugar esté en condiciones

1. Cambiamos 2 techos nuevos que estaban totalmente destruidos.

2. Pusimos celulosa inyectable para mejorar la acústica.

3. Habilitamos 1 sala más en 2019.

4. Acondicionamos los espacios.

5. Hicimos 2 tremendos murales que están en los frentes, que tienen un alto valor cultural, realizado por grandes personalidades de la cultura nacional.

6. Hicimos el pozo ciego del baño que era utilizado como basural anteriormente.

Además de lo edilicio albergamos más de 20 talleres culturales y sociales con innumerable participación de toda la comunidad.



En La Comunitaria damos la merienda a los chicos luego de los talleres, brindamos Apoyo Escolar, Peluquería gratuita para niños, y una variedad de talleres culturales. En nuestra sede ensayan grupos de teatro, folklore, bandas de rock, rap, hay intercambios culturales, festivales, eventos. Cultura comunitaria, tan necesaria para integrar la comunidad. Celebramos el Mes del Niño, hacemos Peñas. Luchamos con todas nuestras fuerzas y muchas veces en soledad contra el flagelo de las DROGAS que azotan nuestro Distrito. Hacemos trabajos gratuitos para jubilados de la mínima y escuelas. Y la Comunitaria fue declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados por unanimidad.

El comodato plantea claramente en la Claúsula 10 que es renovado automáticamente y en iguales términos en caso de verificarse la reelección del intendente Reynoso. En las pasadas elecciones Reynoso (Juntos por el Cambio) fue releecto.



En esta campaña política tuvimos que soportar como institución cooperativa muchas injurias, muchas mentiras, decidimos no contestar en esos tiempos tan convulsionados para no echar más leña al fuego, porque no es nuestro camino la confrontación, sino la construcción comunitaria, que nace de la colaboración y no de la competencia. Nuestra institución no es político partidaria, es una institución cultural y social.

El 7 de noviembre envían una nota al Concejo Deliberante para declarar de interés una residencia universitaria y en el mismo acto incumplir el comodato firmado y solicitarnos que nos vayamos.

Nunca nos quiso recibir el Intendente, a pesar de las innumerables notas de pedidos de audiencias ingresadas por mesa de entradas.

Quieren enfrentar dos proyectos que NO se contraponen, sino que en cualquier sociedad sana y coherente tendrían que complementarse.

Si en un futuro hay mucha demanda de estudiantes universitarios, amerita la realización de una residencia universitaria, claro está, y eso es de interés público. A La Comunitaria por supuesto que le interesa que otros jóvenes vengan a América.

Pero ¿no es muy casual que habiendo tantos lugares municipales sin uso que pueden tranquilamente utilizarse, justo quieren el que con tanto amor, esfuerzo y perseverancia acomodó y reparó La Comunitaria?

Estamos ante una atropello sin precedentes hacia las instituciones intermedias que piensan diferente?

Esperamos que las autoridades revisen su decisión y podamos aportar para tener la residencia universitaria en el vivero, o en otros de los tantos espacios disponibles.

La cultura comunitaria también debe declararse de UTILIDAD PÚBLICA!!

Ya que contiene e integra todas las clases sociales, las juventudes, lucha contra la droga y trabaja por el bien común.