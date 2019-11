Capusotto:“Este gobierno construye relatos de humor casi a propósito”

“No es causal que Micky Vainilla haya salido en un escenario político tan claro. Con la 125 empieza un escenario de mayor hostilidad, lo que representaba en términos dramáticos al kirchnerismo, el ‘son todos montoneros’”, expresó el humorista, Diego Capusotto, en conversación con Hebe de Bonafini sobre la comparación de su personaje con personajes de la política desde los estudios de Radio Caput. “Ahora a los Montoneros los tienen ellos, con Patricia Bullrich”, bromeó.





“El peronismo, para ellos, funciona cómo las películas de terror, donde hay un malo que asesina a todos y cuando parece que termina la película hay un reborde donde aparece la mano del monstruo”, afirmó el humorista, Diego Capusotto en conversación con Hebe de Bonafini en Radio Caput. “Ellos también hicieron peronismo: con las treinta marchas de su gira y cuando Macri asumió, haciendo esa varieté liberal insoportable pero ya no el discurso enérgico del triunfador sino, él con la nena y su esposa, bailando con la gente”.

Respecto de la reflexión sobre el trabajo del macrismo durante los últimos meses: “El tema es pensar en términos de los que se tiene que reparar y cómo, la definición de lo que son ya es un poco cansador. Está en sus orígenes es la lucha eterna entre el poder formal y el poder real, cuan aliados están y cual es la disputa. Ellos trabajan para la elite porque está en su naturaleza. Hace mucho tiempo venimos diciendo lo que son, la ficción la construyen bien y todos juntos suman un 40 por ciento. Está claro que van a seguir diciendo que no ganamos por tanto y también que creen estar haciendo un gran aporte a la patria”.

Uno de sus personajes fue mencionado durante el debate presidencial por el candidato del Frente de Izquierda Unida, Nicolás del Caño. Capusotto se refirió al surgimiento del mismo: “No es causal que Micky Vainilla haya salido en un escenario político tan claro. Hubo una precuela de ese personaje que hacíamos en teatro que se llamaba el Facho Martell, donde hacíamos cantar a la gente que vuelva la dictadura. Cuando en 2003 aparece la política de derechos humanos de Néstor, y aparece lo de ‘se viene el zurdismo’; después con la 125 empieza un escenario de mayor hostilidad, lo que representaba en términos dramáticos el kirchnerismo, el ‘son todos montoneros’”. “Ahora a los Montoneros los tiene ellos con Patricia Bullrich”, bromeó Capusotto.

Asimismo, reflexionó sobre la producción humorística del gobierno de Mauricio Macri: “Es muy frecuente escuchar que este gobierno nos da material para el humor y yo creo que ellos los construyen a propósito. Como esa idea de tener el poder y cada tanto tirar algo para enojarnos. Esto no define la política, es mucho más que eso, pero a veces instalan los pasos de comedia a propósito, Carrió lo hace. Aunque también dice otras cosas, no solo hace stand up, y hay que escucharla. Hay algo que generan desde la propia impunidad del poder y son un sector que se lo permiten. Hay humor pero es recurrente a eso. Además no les importa: no necesitan ver un cuadro político, no tienen esa demanda”. Agregó, además, que reconoce “un tono escolar que está presente todo el tiempo y no es casual. Habla como un rector que dice ‘me enteré que en esta clase hay revoltosos’ y tiene una finalidad”.